Hamilton reageert op opmerkelijke uitspraken Toto Wolff

Mercedes-teambaas Toto Wolff liet zich onlangs zeer opmerkelijk uit over het vertrek van Lewis Hamilton naar Ferrari. De Oostenrijker stelde dat iedereen een 'houdbaarheidsdatum' heeft, waardoor hij het vertrek van de Brit eigenlijk wel 'prettig' vond, omdat hij Hamilton nu niet hoeft weg te sturen. De zevenvoudig wereldkampioen heeft nu gereageerd op deze opmerkelijke uitspraken.

Nog voor de start van het Formule 1-seizoen 2024 werd de Formule 1-wereld opgeschud door groot nieuws: Lewis Hamilton zal het team van Mercedes na 2024 gaan verlaten en zal per 2025 gaan racen voor Ferrari. De 39-jarige Brit zal hierdoor na twaalf seizoenen, waarin hij zes rijderstitels en acht constructeurskampioenschappen won met Mercedes, afscheid gaan nemen van de Zilverpijlen. Hierdoor zal er een einde gaan komen aan de meest succesvolle combinatie uit de geschiedenis van de koningsklasse.

Het was een harde klap voor het team uit Brackley, maar teambaas Toto Wolff leek het vertrek van hun stercoureur te relativeren. In het recent verschenen boek Inside Mercedes F1: Life in the Fastlane sprak Wolff zich uit: "Ik vind deze situatie wel prettig. Zo kunnen we namelijk voorkomen dat we op een punt komen waarop wij één van de meest iconische coureurs uit onze sport moeten vertellen dat we niet met hem verder willen. Er is natuurlijk een reden dat we een contract van 1+1 jaar op hadden gesteld. Dit is namelijk een sport waarin cognitieve scherpte van groot belang is en ik denk dat iedereen een soort houdbaarheidsdatum heeft."

Uit hun verband gerukt

Wolff probeerde deze uitspraken eerder deze week bij het BBC Radio 4-programma Today te nuanceren door onder andere te stellen dat de uitspraken uit hun verband waren gerukt. Bovendien gaf hij aan dat de 105-voudig Grand Prix-winnaar nog altijd scherp is, maar het nam niet weg dat de uitspraken van de Oostenrijkse teambaas in het boek van Mercedes opmerkelijk waren.

"Dat zegt meer dan genoeg"

Het zorgde ervoor dat Hamilton tijdens de mediadag in Las Vegas ook enkele vragen kreeg over de opmerkelijke uitspraken van zijn teambaas. Op de vraag van Sky Sports F1 of hij het gevoel had dat hij Wolff iets moest bewijzen, antwoordt Hamilton als volgt: "Ik denk dat het feit dat ik hier ben, en dat ik er nog altijd met opgeheven hoofd sta, toch genoeg zegt. Ik voel me sterk en ben hard aan het trainen. Ik heb het gevoel dat ik me mentaal beter voel dan ooit en als je dat vergelijkt met hoe ontzettend slecht mijn laatste race was, zegt dat denk ik ook meer dan genoeg."

Micro-agressies

Volgens de man uit Stevenage is er de afgelopen jaren veel sprake geweest van micro-agressies richting hem, maar die kwamen zeker niet vanuit Wolff, stelt Hamilton. "Ik draai natuurlijk al lange tijd mee in dit wereldje. Er wordt zo ontzettend veel over me gezegd en er is zo vaak sprake van micro-agressies. Uiteraard niet van mijn teambaas, want hij heeft me al die jaren gesteund en we hebben samen veel bereikt, maar wel vanuit de media in het algemeen", stelt de 39-jarige. "Maar niets kan mij naar beneden halen. Ik sta hier nog, ik vecht nog altijd hard en ik zal blijven pushen. Mercedes is nog altijd een team waar ik veel van hou en ondanks het feit dat ik over enkele weken vertrek, wil ik hen in mijn laatste races nog steeds alles geven wat ik in me heb."