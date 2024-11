Wolff probeert opmerkelijke Hamilton-uitspraken te nuanceren

Lewis Hamilton is bezig aan zijn laatste weken bij Mercedes. In Las Vegas begint hij aan zijn laatste triple header in een Mercedes-bolide. Teambaas Toto Wolff gaat hem missen, maar hij wil wel graag een aantal eerdere uitspraken over Hamilton rechtzetten.

Begin dit jaar werd duidelijk dat Hamilton na dit seizoen gaat vertrekken bij Mercedes. Hij maakt de overstap naar Ferrari en gaat Mercedes na elf jaar verlaten. Het was een harde klap voor het team, maar teambaas Toto Wolff leek het te relativeren. In het recent verschenen boek Inside Mercedes F1: Life in the Fastlane sprak Wolff zich uit: "Het voorkomt dat ik op een gegeven moment de meest iconische coureur uit de sport moet vertellen dat wij willen stoppen. Er is een reden dat we alleen maar een één-plus-één contract hebben getekend. We zitten in een sport waar cognitieve scherpheid belangrijk is. Ik geloof dat er voor iedereen een tijd van gaan is."

Context

Het waren opmerkelijke uitspraken van de Oostenrijker. Wolff probeert die uitspraken nu te nuanceren, in het BBC Radio 4-programma Today legt hij het uit: "Je weet dat dit wel iets uit zijn context is gehaald. Ik refereerde eraan dat we allemaal ouder worden, of het nu in de auto is, op het veld, of als manager of ondernemer. Dat is ook wat ik met mezelf aan het proberen ben: ga ik van geweldig naar goed? Want goed is in de Formule 1 niet genoeg."

Scherpte

Wolff ziet echter nog niet dat de resultaten van Hamilton in elkaar beginnen te zakken. De Oostenrijkse teambaas blijft onverminderd positief over Hamilton: "We zien denk ik dat Lewis er nog altijd is wanneer de auto goed is. We hebben hem niet altijd de auto kunnen geven waarmee hij op zijn best kan presteren. Dat is een frustratie die we als team hebben en die heeft hij zelf ook. Maar hij is nog altijd scherp. Hij is wel wat anders dan toen hij twintig jaar oud was, dat is wel duidelijk, maar zijn ervaring en zijn rijkunsten zijn geweldig."