Wolff kan leven met vertrek Hamilton: "Iedereen heeft een houdbaarheidsdatum"

Lewis Hamilton zal in 2025 de overstap gaan maken naar het team van Ferrari, waardoor hij Mercedes na twaalf seizoenen zal gaan verlaten. De teambaas van de Zilverpijlen, Toto Wolff, stelt dat hij dat hij het eigenlijk wel 'prettig' vindt dat Hamilton deze beslissing heeft genomen.

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton zal het team van Mercedes na 2024 gaan verlaten. De 39-jarige Brit, die zes rijderstitels en acht constructeurskampioenschap won met Mercedes, zal de overstap gaan maken naar Ferrari, waar hij de teamgenoot zal gaan worden van Charles Leclerc.

"Ik vind het eigenlijk wel prettig"

Na twaalf jaar zal er dus een einde gaan komen aan de meest succesvolle combinatie in de koningsklasse van de autosport. Toto Wolff gaf in de High Performance Podcast nog aan dat hij Hamilton niet bij een ander team dan Mercedes voor kan stellen, maar onthult in een recent uitgebracht boek van Mercedes, Inside Mercedes F1: Life in the Fast Lane, dat hij tussen alle emoties door ook opgelucht was dat de zevenvoudig kampioen zelf de beslissing heeft genomen.

"Ik vind deze situatie wel prettig", begint de Oostenrijkse teambaas. "Zo kunnen we namelijk voorkomen dat we op een punt komen waarop wij één van de meest iconische coureurs uit onze sport moeten vertellen dat we niet met hem verder willen. Er is natuurlijk een reden dat we een contract van 1+1 jaar op hadden gesteld. Dit is namelijk een sport waarin cognitieve scherpte van groot belang is en ik denk dat iedereen een soort houdbaarheidsdatum heeft."

Vergelijking met voetbal

Wolff was namelijk al aan het nadenken over het moment waarop hij Hamilton moest gaan vervangen. Hij stelt dat hij al teambaas altijd vooruit moet kijken. "Ik moet echt naar de volgende generatie kijken. Zo gaat dat ook in het voetbal, waar managers als Sir Alex Ferguson en Pep Guardiola zich moeten voorbereiden op de afnemende prestaties van hun topspelers. Zij halen dan juist jongere talenten binnen, om zo het team weer op weg te helpen voor de komende jaren."