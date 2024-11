McLaren-coureurs spreken elkaar tegen omtrent teamorders

Het team van McLaren besloot voorafgaand aan het Grand Prix-weekend in Azerbeidzjan dat Lando Norris de tijdelijke kopman werd en dat Oscar Piastri zijn Britse teamgenoot moest gaan ondersteunen volgens de zogenaamde 'papaya rules'. Vanaf het weekend in Las Vegas zal dat, op enkele scenario's na, niet meer het geval zijn, zo onthult Piastri. Norris spreekt zijn teamgenoot echter tegen.

Nadat Oscar Piastri en Lando Norris de strijd met elkaar waren aan gegaan op het circuit van Monza, besloot het team van McLaren dat het tijd werd voor teamorders. Vanaf de Grand Prix in Bakoe werd de Brit - omdat hij de meeste kans maakte om Max Verstappen uit te dagen - aangewezen als tijdelijke kopman van het team uit Woking, terwijl Oscar Piastri een ondersteunende rol zou gaan krijgen. Dit hield in dat de man uit Melbourne kon worden opgedragen om aan de kant te gaan voor zijn teamgenoot, zodat Norris optimaal kon profiteren in de strijd om het kampioenschap. Dit was onder andere het geval in São Paulo, waar Piastri zijn overwinning in de sprintrace moest opgeven voor Norris en in de hoofdrace aan de kant moest voor zijn teamgenoot.

McLaren kiest voor andere aanpak

Na de overwinning van Verstappen op Interlagos lijken de titelkansen van de Brit echter te zijn vervlogen. Hij moet een achterstand van 62 punten goedmaken met nog drie raceweekenden te gaan. Daarom heeft McLaren besloten om dit weekend voor een andere aanpak te gaan. Betekent dit ook dat de papaya rules zijn veranderd? "Zo ongeveer wel, ja", onthult Piastri tegenover Motorsport.com. "Er zijn nog steeds een paar, laten we zeggen, heel specifieke scenario's waarin ik misschien moet helpen. Maar voor de overgrote meerderheid van de situaties is het weer zoals het was [voor Bakoe, red.]."

"De kans op het rijderskampioenschap is erg klein, terwijl het constructeurskampioenschap voor ons zeker nog niet voorbij is', vervolgt de tweevoudig Grand Prix-winnaar. "Het is natuurlijk nog geen uitgemaakte zaak, dus dat is absoluut het belangrijkste. Dus het zijn een paar heel specifieke scenario's waarin ik misschien nog wel zal helpen als me dat gevraagd wordt, maar ik ga het weekend in met de intentie om te winnen."

"Ben blij dat het nu niet zo vaak meer hoeft"

Als Piastri kort terugblikt op het raceweekend in Brazilië heeft de 23-jarige geen spijt van zijn beslissing om Norris daar tweemaal voor te laten, al hoopt hij wel dat hij in 2025 geen teamorders hoeft te krijgen om zijn teamgenoot voor te laten. "Ik wist dat ik het juiste deed tijdens de sprintrace, en dat is goed voor mij", vertelt de Australiër. "Maar ja, ik ben blij dat we nu niet meer zo vaak dit soort dingen [de teamorders, red.] hoeven te doen. En volgend jaar wil ik er natuurlijk voor zorgen dat ik, wat het kampioenschap betreft, niet in een positie kom waarin ik daaraan onderhevig ben."

Norris spreekt Piastri tegen

Volgens Lando Norris zijn de teamorders juist helemaal niet verdwenen. "Ik heb het gevoel dat veel mensen iets proberen te verzinnen", begitn de man uit Bristol tegenover de internationale media. "Ik zeg niet dat jij [de journalist die de vraag stelt, red.] het doet, maar we hebben niets gedaan om het team te schaden. Als we van plaats wisselden, was het geen voordeel of nadeel [voor het team, red.]. Het hielp mij, omdat ik voor het kampioenschap streed."

"Dat spelletje moet je spelen, net zoals dat ik Oscar hielp in Bakoe", verklaart de 24-jarige.

"Ik heb daar mijn werk gedaan, maar ik denk dat Andrea Stella vanaf het begin heel duidelijk heeft gemaakt dat we nooit iets zouden doen om het teamresultaat te schaden. Kort gezegd verandert er dus niets."