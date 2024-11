Perez neemt afstand van homofobe opmerkingen vader

De vader van Sergio Perez zorgde deze week voor ophef. Antontio Perez Garibay maakte in een podcast een aantal homofobe opmerkingen over Ralf Schumacher. Red Bull-coureur Perez geeft in Las Vegas aan dat hij niet staat achter de uitspraken van zijn vader.

Perez Garibay haalde in de afgelopen weken hard uit naar de media die kritisch waren op zijn zoon. Ook oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher kreeg kritiek. In een Spaanstalige podcast van ESPN maakte Perez senior een homofobe opmerking over Schumacher: "Er zijn veel vreemde dingen en je weet niet of hij een journalist is, of dat hij een man of een vrouw is. Maar zijn woorden zijn twijfelachtig. Niet vanwege Checo Perez, maar vanwege wat zijn ex-vrouw over hem heeft gezegd."

Oneens

In Las Vegas werd Perez op de mediadag geconfronteerd met de bizarre uitspraken van zijn vader. De Red Bull-coureur liet in gesprek met Sky Sports News weten dat hij hier niet achter staat: "Ten eerste, ik ben het oneens met al zijn opmerkingen. Ik denk dat hij in dat opzicht een fout heeft gemaakt. Ik deel geen van zijn meningen, maar op hetzelfde moment heb ik geen controle over wat mijn vader zegt. Ik heb alleen controle over wat ik zelf zeg."

Voorbeeld

Perez vindt de opmerkingen van zijn vader onnodig. De Mexicaan wil het sportief houden en hij focust zich dan ook vooral op de actie op de baan. Hij vindt dat dit niet te breed moet worden getrokken: "Het is belangrijk dat we als sport laten zien dat wat er gebeurt op de baan, ook op de baan blijft. Ik zie het op die manier en we moeten altijd een soort voorbeeld zijn voor de rest van de wereld."