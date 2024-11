Marko dankt Verstappen: "Als we de titel winnen komt dat door hem"

Max Verstappen kan aankomend weekend in Las Vegas zijn vierde wereldtitel gaan pakken. De Nederlandse Red Bull-coureur moest er hard voor werken, en hij staat nu op matchpoint. Helmut Marko stelt dat als ze dit jaar de titel winnen, dit puur door Verstappen komt.

In 2022 en 2023 waren Verstappen en Red Bull oppermachtig in de Formule 1. Ze waren een klasse apart waardoor de concurrentie niet in de buurt kon komen. Dit jaar is Red Bull hun voorsprong verloren, en moet Verstappen hard werken. Na een dominante fase aan het begin van het seizoen, zag hij de concurrentie dichterbij komen. Red Bull verloor de leiding in het constructeurskampioenschap, terwijl Lando Norris er alles aan deed om Verstappen bij te halen in het wereldkampioenschap.

Titel

In Brazilië deelde Verstappen echter een harde dreun uit in de titelstrijd. Op ijzersterke wijze schreef hij de race op zijn naam, waardoor hij in Las Vegas de titel kan pakken. Red Bull-adviseur Helmut Marko is trots op hem, en hij is duidelijk als hij de titelstrijd bespreekt met OE24: "Voor ons ziet het er eigenlijk niet zo slecht uit: onze auto was ook snel toen het droog was in Brazilië, al was Max een klasse apart in de regen. Als we dit jaar opnieuw de titel winnen, dan zal dat vooral aan Max te danken zijn. Met zijn uitzonderlijke rijkunsten heeft hij de fases waarin de auto niet echt goed was, verdoezeld."

Geen fan

Marko heeft zin in de wereldtitel van Verstappen, maar niet per se in het weekend. De organisatie zorgt voor een enorme show in Las Vegas, maar daar is Marko geen fan van: "Deze gekke stad, de speelautomaten waar je langs moet lopen als je door de hotellobby loopt, het racen in de nacht... Nou goed. Het geluk was dat de race vorig jaar geweldig was, maar het evenement als geheel voldeed niet aan de hoge verwachtingen. Bovendien heeft de race weinig steun van de lokale bevolking. Vanwege de slechte vliegverbindingen moeten we ook een dag eerder aankomen."