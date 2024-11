Verstappen maakt kans op titel Sportman van het Jaar

Max Verstappen maakt weer kans op een prestigieuze prijs. De Red Bull Racing-coureur kan aankomend weekend zijn vierde wereldtitel pakken, en hij maakt nu ook kans op een prijs in Nederland. Hij staat namelijk op de shortlist voor de Sportman van het Jaar.

Verstappen maakt ook dit jaar weer veel indruk in de Formule 1. De Red Bull-coureur kan in Las Vegas zijn vierde wereldtitel op rij gaan pakken in de Formule 1, en daarmee maakt hij veel indruk. Ook in Nederland zijn ze onder de indruk van zijn prestaties in de koningsklasse van de autosport. Het heeft hem een nominatie opgeleverd voor één van de belangrijkste sportprijzen in Nederland.

Sportkoepel NOC*NSF heeft de shortlist voor de titel Sportman van het Jaar bekendgemaakt. Max Verstappen vindt zijn naam weer terug op deze lijst. Naast Verstappen staan ook marathonloper Abdi Nageeye, zwemmer Caspar Corbeau, baanwielrenner Harry Lavreysen, zeiler Luc van Opzeeland, paardensporter Maikel van der Vleuten, wielrenner Mathieu van der Poel, schaatser Patrick Roest, roeier Simon van Dorp en 3X3 basketballer Worthy de Jong op de shortlist. Verstappen wist de titel in het verleden al drie keer te winnen, in 2016, 2021 en 2022 was hij de beste. Op 8 december wordt bekend welke namen van de shortlist genomineerd worden. Op 18 december worden de prijzen uitgereikt op Papendal.