Brown houdt rekening met Red Bull: "Perez kan een podium pakken"

Het team van McLaren is bezig met een sterk seizoen in de Formule 1. Ze strijden nog om de constructeurstitel, en Lando Norris kan in theorie nog wereldkampioen worden. Zak Brown is heel erg blij met zijn team, maar hij wil Red Bull nog niet afschrijven in de strijd om de titel bij de constructeurs.

Bij het team van McLaren staken ze hun ambities dit jaar niet onder stoelen of banken. Ze wilden beide wereldtitels gaan pakken, maar dat lijkt momenteel een onmogelijke opgave te worden. Lando Norris maakt nog wel kans op de wereldtitel, maar Max Verstappen kan dit weekend in Las Vegas zijn titel gaan prolongeren. In het constructeurskampioenschap gaat McLaren nog wel aan de leiding.

De Britse renstal heeft een voorsprong van 36 WK-punten op naaste belager Ferrari. Ook Red Bull doet nog mee, maar ze staan 49 WK-punten achter op McLaren. In een interview met Auto, Motor und Sport krijgt McLaren-CEO Zak Brown de vraag of het een gemiste kans is als McLaren niet minstens één titel wint: "Zo zie ik het niet. Tot Miami hadden we niet de auto die we nu hebben. Er gingen veel punten verloor aan Red Bull en Max. Natuurlijk wil ik minimaal één van die titels winnen. Maar de constructeurstitel zal ook lastig zijn. Ferrari ziet er erg sterk uit. Ze bezorgen mij meer kopzorgen dat Red Bull, maar toch kun je ze niet afschrijven. Red Bull is een ongelooflijk sterk team. Perez heeft laten zien dat hij in staat is het podium te bereiken. Hij hoeft alleen maar zijn innerlijke rem los te laten en het wordt weer krap. Het ziet er niet goed uit in het wereldkampioenschap. Als we dat verliezen, dan komt dat door wat er in het begin is gebeurd, en niet Silverstone en Monza. En niet omdat we in Hongarije van plaats wisselden met Lando en Oscar."