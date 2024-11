Coulthard ziet Verstappen als UFC-vechter: "Hij wint als er geen regels zijn"

Max Verstappen en Lando Norris vochten dit jaar een aantal stevige duels uit. Verstappen ontving meerdere keren veel kritiek, want hij ging fel de strijd aan. David Coulthard denkt dat dit goed is van Verstappen, want hij denkt dat de Nederlander zou winnen als er geen regels zouden zijn.

Norris wilde dit jaar Verstappen uitdagen in de strijd om de wereldtitel. In theorie maakt Norris nog kans op de wereldtitel, maar Verstappen kan die titel gaan pakken in de straten van Las Vegas. Bij McLaren geven ze echter niet op, en blijven ze zich richten op beide wereldtitels. Ze reageerden dan ook fel toen Verstappen weigerde ruimte te geven bij de duels in Oostenrijk, Austin en Mexico.

UFC

Oud-coureur en huidig analist David Coulthard is onder de indruk van Verstappen. De Schot maakt een opvallende vergelijking in de Red Flags Podcast: "Ik denk dat je het kan vergelijken met het gevecht tussen Connor McGregor en Floyd Mayweather. Er was een reden waarom Mayweather alleen maar wilde boksen, en niet wilde vechten in UFC-stijl. Dat is een gebied waar Mayweather controle in had. Kijk, Max is McGregor, dus UFC. Lando is dan Mayweather, dus hij is supergetalenteerd. Maar wie zou er winnen als er geen regels zouden zijn? Dus wie zou degene zijn die dan wint? Dat is dus Max, want hij doet dit al voor langere tijd."

Senna

Voor Coulthard is dit dan ook het grootste verschil tussen Verstappen en Norris. Hij durft Verstappen dan ook te vergelijken met grote legendes uit de geschiedenis van de Formule 1: "Lando gaat er echt wel komen, hij gaat meer races winnen, hij gaat ook kampioenschappen winnen met zijn talent. Dit is nou precies waarom Max in dezelfde categorie zit als een Schumacher en een Senna. Hamilton ook wel, maar die zet ik tussen haakjes, omdat die het altijd op een minder controversiële manier heeft gedaan."