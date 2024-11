Norris geeft niet op en blijft jagen op wereldtitel

Lando Norris maakt theoretisch gezien nog kans op de wereldtitel. In Las Vegas kan zijn rivaal Max Verstappen echter al de wereldtitel pakken. Norris blijft echter naar zichzelf kijken en stelt dat hij samen met het team blijft vechten voor beide wereldtitels.

Norris kende vorig jaar een teleurstellende race in Las Vegas. Hij crashte hard in 2023 en hij moest voor checks naar het ziekenhuis. Dit jaar gaat hij jagen op een beter resultaat, en hij moet ook goed gaan presteren. Als hij namelijk achter Max Verstappen over de finish komt, is de wereldtitel voor de Nederlander. Norris kan zijn team McLaren wel een dienst gaan bewijzen in de strijd om de constructeurstitel.

Wereldtitels

Norris wijst opgewekt af naar Las Vegas voor deze bijzondere Grand Prix. In de straten van de gokstad wil hij scoren, en hij deelt zijn ambities in de preview van McLaren: "Het was fijn om samen met het team terug te zijn in het McLaren Technology Centre voorafgaand de laatste drie races. Ik heb met mijn engineers veel tijd doorgebracht in de simulator als voorbereiding. Iedereen is gemotiveerd en iedereen is er klaar voor om alles te geven in de strijd voor beide kampioenschappen."

Cool

De race door de straten van Las Vegas is enorm bijzonder voor de coureurs. De wereldberoemde casino's en de Sphere vormen het decor voor de race, en daar heeft Norris zin in: "We gaan weer onder de lichten rijden in Las Vegas. Het rijden op de Strip is echt heel erg cool, en ik kijk ernaar uit om daar te racen met de MCL38. We hebben dit jaar een goede auto en het veld is enorm sterk, dus ik kan niet wachten om te zien wat we kunnen doen dit weekend."