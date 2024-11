"Brown wijst naar Verstappen: "Je moet Max laten zien waar de grens ligt"

Max Verstappen en Lando Norris vochten dit seizoen een aantal stevige duels uit. De twee zorgden daarmee regelmatig voor controverse, maar hun vriendschap lijkt nog steeds te bestaan. Zak Brown is complimenteus over Verstappen, maar stelt ook dat men hem moet laten zien waar de grenzen liggen.

Norris leek dit jaar de grote titeluitdager van Max Verstappen te worden. Na de zomerstop presteerde Norris zeer sterk, maar hij kwam niet bepaald dichterbij Verstappen in het kampioenschap. In Austin en Mexico vochten de twee een aantal harde duels uit, wat resulteerde in een aantal discutabele straffen. In Brazilië deelde Verstappen vervolgens een genadeklap uit door de race te winnen. In Las Vegas kan hij het titelduel gaan beslissen in zijn voordeel.

Transparanter

McLaren-CEO Zak Brown kijkt nu terug op het duel tussen Verstappen en Norris. In een interview met Auto, Motor und Sport wordt Brown geconfronteerd met het feit dat Verstappen zijn problemen op de baan oplost, terwijl Norris er openhartig over praat. Brown is duidelijk: "De wereld is veranderd. Transparanter. Tegenwoordig is het toegeven van een zwakte een kracht. We hebben ze allemaal. Misschien is Lando soms te openhartig en hij kan bepaalde dingen beter achterwege laten. Maar ik denk niet dat dit zich vertaalt in een zwakte op de baan."

Regels

Brown ziet dat Norris op de baan nog steeds sterk voor de dag komt. Hij is immers van mening dat dit zich niet laat vertalen in een zwakte op de baan. Brown gebruikt een voorbeeld: "Lando reed briljant in Austin. Het enige dat hij anders had kunnen doen, was dat hij de auto van Max had kunnen raken. Maar dat is niet onze stijl, en ook niet die van Lando. Dit leidde immers tot een grote discussie over de regels. Dat is ook nodig. Lando rijdt hard maar redelijk. Max is een ongelooflijke racer die de regels tot het uiterste drijft. Maar je moet hem laten zien waar de grenzen liggen. Als dit niet gebeurt, zullen er scènes ontstaan zoals die tussen Lewis en Max in 2021, waarin Lewis tegen zichzelf zei 'genoeg is genoeg'. Ik denk niet dat we daar naar terug willen gaan."