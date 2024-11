Wolff heeft zin in Las Vegas: "Willen het jaar zo sterk mogelijk afsluiten"

Het team van Mercedes kent een tegenvallend seizoen in de Formule 1. Er valt voor hen weinig meer te winnen, maar ze willen het seizoen wel graag sterk afsluiten. Toto Wolff deelt die ambitie en stelt dat Mercedes in de laatste drie races moet gaan jagen naar nieuwe hoogtepunten.

Mercedes doet niet meer mee in de titelstrijd. Het wereldkampioenschap is al geruime tijd uit zicht voor de coureurs, en ook de constructeurstitel behoort niet meer tot de mogelijkheden. In Las Vegas begint men aan de laatste drie races van het seizoen, en dat betekent ook dat de afscheidstournee van Lewis Hamilton bij Mercedes nu echt is begonnen. Tegelijkertijd kijkt men bij het team al vooruit naar 2025.

Groot succes

Mercedes-teambaas Toto Wolff kijkt nu vooral uit naar de race door de straten van Las Vegas. De Oostenrijker spreekt zich uit in de preview van Mercedes: "We hebben zin in de terugkeer naar Las Vegas. De Formule 1 heeft vorig jaar een geweldige show neergezet en het beeld van Formule 1-wagens die in de nacht over de Strip racen, was echt een hoogtepunt." Wolff weet ook dat het een uitdagend weekend wordt: "Het circuit en de omstandigheden zorgden voor een fascinerende uitdaging voor de coureurs en de teams, en het zorgde ook voor een boeiende Grand Prix. Ik weet zeker dat het evenement van dit jaar nog een groter succes wordt, en dat ze verder gaan bouwen op de groei, interesse en het succes van onze sport in de Verenigde Staten."

Hamilton

De triple header vormt een uitdaging voor de teams, en dat weet Wolff ook. Het wordt een grote uitdaging voor Mercedes, en Wolff blijft strijdbaar: "We gaan naar Las Vegas, en we zijn klaar voor de laatste drie races. We willen dit jaar zo sterk mogelijk afsluiten en nog meer hoogtepunten neerzetten in 2024." Wolff staat ook stil bij het vertrek van Lewis Hamilton: "We kijken uit naar de triple header. We willen onze geweldige reis met Lewis op een hoogtepunt afsluiten en we willen momentum bouwen voor 2025."