Hamilton blijft dromen van Grand Prix in Afrika

Het Formule 1-circus reist aankomend weekend af naar Las Vegas. Een race in de gokstad was altijd al een droom van Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen heeft nog meer dromen, en hij hoopt nu dat er snel een deal kan worden gesloten voor een Grand Prix in Afrika.

Las Vegas keerde vorig jaar terug op de Formule 1-kalender. Waar er in het verleden nog werd geracet op een parkeerplaats, wordt er nu gereden door het centrum van Vegas. De wereldberoemde Strip maakt onderdeel uit van het circuit, en de casino's vormen het decor van de race. In 2023 was er veel kritiek op de organisatie, maar veel coureurs beleefden hun droom. Zeer veel coureurs zijn fan van deze wedstrijd.

Dansen onder de lampen

Ook Lewis Hamilton vindt de race in Las Vegas geweldig. De Britse Mercedes-coureur laat aan de internationale media weten dat zijn droom werkelijkheid is geworden: "Het is cool dat ik het gevoel heb dat ik misschien een kleine rol heb gespeeld in de nieuwe races. Ze vroegen eerder waar je een race wilde organiseren, en ik zei altijd Las Vegas. En ineens hadden we een race in Vegas. Op ieder nieuw circuit worden lessen geleerd, want het gaat niet perfect. Ik kan het me niet meer precies herinneren, maar het was niet het soepelste weekend met de fans. De race was echter ongelooflijk, en ik weet zeker dat ze dingen hebben aangepast. Het wordt alleen maar beter. Het dansen onder de lampen was ongelooflijk."

Afrika

Nu deze droom werkelijkheid is geworden, durft Hamilton na te denken over een andere grote droom. De Brit wil immers heel erg graag gaan racen op het Afrikaanse continent. Hij is duidelijk als hij wordt gevraagd naar zijn andere droom: "Ik heb het over Afrika gehad en we hebben mogelijk Rwanda op de lijst staan. Dat is geweldig. Ik hoop dat het op tijd komt, voor ik weg ben. Dat is mijn grootste droom, om ervoor te zorgen dat ik daar kan racen voor mijn pensioen."