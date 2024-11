Massa prijst mentaliteit Verstappen: "Alles draait om racen"

Max Verstappen kan aankomend weekend zijn vierde wereldtitel gaan pakken. De Nederlander is bezig met een lastig seizoen, maar hij wist elke race het maximale eruit te halen. Felipe Massa is onder de indruk, en hij wijst vooral naar Verstappens mentaliteit.

Verstappen had dit seizoen niet altijd de snelste auto. In de eerste races wist hij nog onbedreigd te winnen, maar daarna kreeg hij het zwaar. Verstappen wist meerdere keren zijn concurrenten te verslaan op eigen kracht. In Brazilië voelde hij zich als een vis in het water in de regen en reed hij weg bij de rest van het veld. Zijn spectaculaire zege bracht hem zeer dichtbij zijn vierde wereldkampioenschap.

Mentaliteit

Aankomend weekend kan Verstappen die titel gaan grijpen in Las Vegas. Het levert hem veel complimenten op, ook van Felipe Massa. De Braziliaan deelt zijn mening bij Formule 1 Magazine: "Max is een complete coureur. Hij heeft alles, qua snelheid en qua mentaliteit. Hij is een enorme vechter. Bij hem draait alles om racen, al het andere interesseert hem niet." Massa ziet dat als een voordeel in de titelstrijd: "Max rijdt agressief, op de grens en soms er net over. Lando heeft dat minder. Voor mij is Max duidelijk de nummer één. Ik houd persoonlijk van zijn mentaliteit. Ik denk dat ik verder was gekomen in mijn loopbaan als ik meer de mentaliteit van Max had gehad. Ik was soms te lief, te aardig. Ik was misschien meer als Lando."

Norris

Lando Norris probeerde het Verstappen wel lastig te maken, maar hij kwam nooit echt dichtbij. Massa ziet dat ook, maar hij stelt wel dat Norris een goede ontwikkeling heeft doorgemaakt: "Je moet niet vergeten dat dit seizoen de eerste keer voor hem was dat hij mee heeft gestreden voor een kampioenschap, en dan ook nog tegen iemand als Max. Dat is niet eenvoudig. Maar je ziet dat hij aan het veranderen is. Hij wordt harder. Oftewel, hij is aan het leren. Dus volgend jaar of in het jaar daarna zal het misschien al anders zijn."