Crashgate: Rechtszaak Felipe Massa maakt weinig kans vanwege gebrek aan bewijs

Felipe Massa is van mening dat hij recht heeft op de wereldtitel van 2008. Deze week werd er een stap gezet, maar nadat er een datum is vastgesteld voor oktober ontstond er twijfel. De zaak komt misschien wel nooit voor de rechter.

De voormalige Ferrari-coureur wil een schadevergoeding omdat hij in 2008 nipt werd verslagen door Lewis Hamilton voor de F1-coureurstitel. Volgens Massa heeft hij recht op de titel, omdat de race in Singapore niet hoort mee te tellen.

Meer over Felipe Massa Geruchtmakende F1-rechtszaak gaat later dit jaar eindelijk van start

Claims

De claims zijn gebaseerd op het 'Crashgate'-schandaal bij de Grand Prix van Singapore, waarbij Renaults Nelson Piquet Jr opzettelijk tegen de vangrails knalde om een safety car tevoorschijn te toveren en teamgenoot Fernando Alonso te helpen bij het behalen van de overwinning.

De zaak staat te boek als een vordering wegens schending van een contract en zal worden behandeld in de King's Bench Division van het Hooggerechtshof, hoewel Motorsport.com heeft begrepen dat er een verzoek tot schrapping ligt, waardoor de zaak al voor het begin kan worden afgewezen.

Geen bewijs

De gedaagden (F1, FIA en Ecclestone) zullen waarschijnlijk hebben beweerd dat er geen substantieel bewijs is in Massa's zaak, die kan worden gekoppeld aan de twijfelachtige uitkomst van de titelstrijd in 2008 en of de gevolgen van Singapore anders hadden moeten worden afgehandeld.

Massa liep de titel uiteindelijk met één punt mis, nadat hij in Singapore als dertiende was geëindigd nadat hij zich op pole had gekwalificeerd en de race had geleid voordat Piquet de fout inging.

Begrip

Vorig jaar kondigde de Braziliaan aan dat hij van plan was om de F1, de FIA en Ecclestone voor de rechter te slepen nadat laatstgenoemde een interview had gegeven waarin hij onthulde dat hij en toenmalig FIA-voorzitter Max Mosley al voor het einde van het seizoen 2008 op de hoogte waren van de controverse rond de crash van Piquet. Ecclestone, die sindsdien heeft beweerd dat hij zich niets kan herinneren van het interview, vertelde F1-Insider in april 2023: "Volgens de regels hadden we de race in Singapore onder die omstandigheden moeten annuleren."

"Dat betekent dat het nooit gebeurd zou zijn voor de stand in het wereldkampioenschap. Dan zou Felipe Massa wereldkampioen zijn geworden en niet Lewis Hamilton...vandaag zou ik het anders hebben geregeld." Ecclestone zei verder dat hij en Mosley geen actie ondernamen om “het imago” van de F1 niet te schaden, maar heeft inmiddels toegegeven dat hij begrijpt waarom Massa juridische stappen heeft ondernomen.