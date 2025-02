Geruchtmakende F1-rechtszaak gaat later dit jaar eindelijk van start

Er is meer duidelijkheid gekomen over de geruchtmakende rechtszaak van Felipe Massa tegen de Formule 1 en de FIA. De Braziliaan heeft een zaak aangespannen over het seizoen van 2008, en hij vindt dat hij recht heeft op de titel. De Engelse rechtbank heeft de eerste hoorzittingen ingepland.

Massa zette in 2023 juridische stappen nadat Bernie Ecclestone een aantal onthullingen deed over het Crashgate-schandaal. De voormalige eigenaar van de Formule 1 stelde namelijk dat hij en de FIA in 2008 al wisten van het schandaal in de Grand Prix van Singapore. Dit gaf een wending aan de zaak, want de hele wereld dacht dat het pas in 2009 aan het licht was gekomen. Massa reageerde woedend, want mede door de race in Singapore was hij in 2008 de titel misgelopen.

Hoorzittingen

Massa vindt dat hij recht heeft op de titel van 2008, die nu nog op naam staat van Lewis Hamilton. De Braziliaan stapte naar de rechter, en nu is er meer duidelijk geworden over de zaak. Het Britse High Court in Londen heeft namelijk bekendgemaakt dat de eerste hoorzittingen tussen 28 en 31 oktober zullen plaatsvinden. Vertegenwoordigers van de FIA, de FOM en Ecclestone moeten zich melden bij de rechtbank. De eerste zitting vindt plaats op de verjaardag van Ecclestone.

Schadevergoeding

Massa is van mening dat hij recht heeft op de titel van 2008, maar de kans is klein dat dit daadwerkelijk gaat gebeuren. Het komt vrijwel nooit dat een titel jaren na dato naar een andere coureur gaat. De kans is veel groter dat Massa een schadevergoeding gaat krijgen. Vooralsnog is er veel onduidelijkheid, maar in oktober gaat de geruchtmakende zaak eindelijk van start. De rechtbank in Londen zal bepalen of Massa zich na bijna twintig jaar echt wereldkampioen mag noemen, of dat hij miljoenen dollars mag bijschrijven op zijn bankrekening.