Jos Verstappen wint op overtuigende wijze Rallye des Crêtes

Jos Verstappen en copiloot Renaud Jamoul hebben op overtuigende wijze de Rallye des Crêtes gewonnen. Het duo noteerde tijdens zeven van de twaalf proeven de snelste tijd en won met 49 seconden voorsprong op Cédric Cherain.

Nadat Jos Verstappen vorige week samen met navigator Renaud Jamoul de Rally van Zuid-Limburg wist te winnen, hoopte het duo dit weekend de Rallye des Crêtes op hun naam te kunnen schrijven. Deze rally werd afgelopen zondag afgewerkt in België, in een gebied dat vlakbij het Formule 1-circuit Spa-Francorchamps is gelegen. Over twee weken gaan Verstappen senior en Jamoul in ditzelfde gebied deelnemen aan de Spa Rally van het Belgische Rally Championship (BRC), maar op zondag streed het duo in hun Skoda Fabia RS Rally2-auto eerst om de winst in de Rallye des Crêtes.

Sterke eerste run

Deze rally bestond uit drie verschillende etappes die elk vier keer werden verreden. In totaal zou het evenement dus uit twaalf etappes bestaan. Het begin van de voormalig Formule 1-coureur en zijn navigator mocht er zeker wezen. Tijdens de eerste run van de drie verschillende etappes noteerde het duo achtereenvolgens de op één na snelste tijd, een gedeelde snelste tijd en nog een tweede plaats. Dit zorgde ervoor dat de vader van drievoudig wereldkampioen Max Verstappen na het eerste kwart aan de leiding ging in het klassement, maar de winst was zeker nog niet binnen. Het duo stond slechts drie seconden voor op Maxime Potty en zeven seconden voor op Cédric Cherain, die momenteel tweede en derde staan in het BRC.

Verstappen en Jamoul bezwijken niet onder Belgische druk

Verstappen sr. wist dus dat hij aan de bak moest om de leiding in het klassement vast te houden, maar dit lukte ook na de tweede run. De Nederlander en zijn Belgische bijrijder voegden twee eerste en een derde plaats toe aan hun totaal, waardoor ze op de helft van de Rallye des Crêtes één seconde voorsprong hadden op Potty, en 50 seconden op Cherain. De 52-jarige uit Montfort bezweek echter niet onder de druk van de twee Belgen en noteerde in de derde run driemaal de snelste tijd. Doordat Potty in de achtste etappe in de problemen kwam, was hij niet langer een uitdager van de Nederlander, die samen met zijn navigator nu een voorsprong van meer dan één minuut had op Cherain.

Er leek dus een overtuigende overwinning aan te komen voor Verstappen en Jamoul, maar ze moesten de laatste run van drie proeven dan wel goed doorstaan. Dit gebeurde ook: de run verliep erg soepel voor het duo, dat achtereenvolgens een tweede, eerste en tweede tijd noteerde. Cherain verkleinde de achterstand nog wel van iets meer dan één minuut naar 49 seconden, maar dichterbij kon de Belg niet komen. Hierdoor wisten Jos Verstappen en Renaud Jamoul op zeer overtuigende wijze de Belgische rally op hun naam te schrijven.