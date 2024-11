Jos Verstappen zegeviert in Rally van Zuid-Limburg

Jos Verstappen heeft een succesvol weekend achter de rug. Hij nam deel aan de Rally van Zuid-Limburg, en dat ging voortreffelijk. Hij wist elf van de twaalf klassementsproeven te winnen, en hij en samen met navigator Renaud Jamoul schreef hij de rally op zijn naam.

Verstappen wist de rally vorig jaar ook te winnen, en dit jaar joeg hij op titelprolongatie. In zijn Skoda Fabia RS Rally2 was hij de concurrentie te snel af. De rally bestond uit drie klassementsproeven: Walshoutem, Kerkom en Borlo. Deze drie proeven werden elk vier keer verreden, waardoor er dus een totaal was van twaalf proeven. In de eerste omloop van de proeven kon niemand in de buurt komen van Verstappen senior, en hij won ze alle drie.

Voorsprong

Met een voorsprong van dertien seconden op nummer twee Frédéric Miclotte begon voormalig Formule 1-coureur Verstappen aan de tweede omloop. Wederom was hij de snelste in alle proeven, en daarmee wist hij zijn voorsprong uit te breiden naar 36 seconden. Bij de derde omloop was Verstappen de snelste coureur op de proeven bij Walshoutem en Kerkom, maar bij Borlo werd hij verslagen Kris Princen. In de laatste omloop was Verstappen weer oppermachtig, en wist hij de rally op zijn naam te schrijven.

Steeds beter

Het zorgde voor tevredenheid bij Verstappen en zijn copiloot Jamoul. Verstappen senior deelde zijn vreugde na afloop met Verstappen.com: "Het ging heel goed, ik ben heel tevreden. Het parcours was iets aangepast ten opzichte van vorig jaar. We reden deze wedstrijd ook om wat zaken te testen en dat kan het beste in een rally. We proberen onszelf te blijven verbeteren. Het gaat heel goed met mijn navigator Renaud. Hij is ontzettend gedreven en professioneel. Er moet een klik zijn en je moet elkaar waarderen. Dat is wederzijds en het gaat alleen maar beter."