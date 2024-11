Norris heeft respect voor Verstappen, maar: "Vraag het me later dit jaar nog eens"

Max Verstappen en Lando Norris zijn dit jaar verwikkeld in een felle strijd om de wereldtitel. Dit leidde meermaals tot een hard duel op de baan, maar de twee rijders lijken, ondanks de titelstrijd, nog altijd vrienden te zijn. Norris heeft nog steeds respect voor Verstappen, maar weet niet of dat aan het einde van dit jaar ook nog zo zal zijn.

Max Verstappen en Lando Norris zijn al jaren goede vrienden. De twee rijders brengen buiten de baan veel tijd met elkaar door, maar moeten het tegenwoordig ook steeds vaker tegen elkaar opnemen op het asfalt. Dit jaar zijn de twee vrienden namelijk verwikkeld in een titelstrijd en die ging er soms best fel aan toen. De Nederlander en de Brit vochten felle duels uit in Oostenrijk, de Verenigde Staten en Mexico, en dit leidde tot een crash en meerdere tijdstraffen. Het riep daarom bij veel mensen de vraag op of je ook vrienden kunt zijn als je in een strijd om de wereldtitel in de Formule 1 bent verwikkeld.

Voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher vroeg zich dit ook hardop af. Hij trok de ooit hechte vriendschap tussen Max Verstappen en Lando Norris zelfs in twijfel, omdat de twee volgens hem de laatste paar races niet samen hebben gevlogen.

"Ik weet het niet, ik ben verdeeld"

Wanneer de McLaren-coureur voor de camera van F1TV gevraagd wordt of de persoon buiten de auto gescheiden kan worden van de persoon in de bolide, reageert Norris niet heel ovetuigd: "Ik weet het niet, ik ben verdeeld. Op een bepaalde manier denk je dat iemand persoonlijk en in de omgang anders kan zijn dan op het circuit. Het is een totaal andere wereld op het circuit, vergeleken met de paddock", verklaart de man uit Bristol. "Het is de eerste keer dat ik in deze situatie zit en de tijd zal leren hoe dat eventueel verandert."

Respect

Ondanks de meerdere incidenten tussen de twee kemphanen, heeft Norris nog wel altijd respect voor zijn vriend en titelrivaal. "Voor nu respecteer ik Max nog steeds. Ik denk dat hij mij ook respecteert, maar misschien moet je het me aan het einde van het jaar nog eens vragen!"