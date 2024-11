Mercedes komt met speciale actie voor afscheid Hamilton

Het Mercedes-avontuur van Lewis Hamilton zit er bijna op. De zevenvoudig wereldkampioen neemt over drie races afscheid van de Duitse renstal. Mercedes heeft een speciale actie in het leven geroepen voor de laatste race van Hamilton voor het team in Abu Dhabi.

Hamilton kondigde begin dit jaar aan dat hij na dit seizoen overstapt naar Ferrari. Bij de Italiaanse renstal volgt hij Carlos Sainz op en gaat hij op jacht naar zijn recordbrekende achtste wereldtitel. Hamiltons overstap kwam voor veel mensen als een verrassing, en het is het einde van een tijdperk. De Brit rijdt sinds 2013 voor Mercedes en hij won zes van zijn zeven wereldtitels in dienst van de renstal.

Het team van Mercedes komt dan ook met een actie om afscheid te kunnen nemen van Hamilton. In Abu Dhabi rijdt hij zijn laatste race voor het team, en dan zal zijn wagen er iets anders uitzien. Honderdvijftig fans kunnen namelijk met hun naam op de auto terechtkomen. Fans kunnen zich inschrijven op de site van Mercedes, en het team zal dan de winnaars gaan uitkiezen. Dit is mogelijk tot en met 26 november. Het is nog niet duidelijk of er nog meer festiviteiten plaats zullen vinden in Abu Dhabi.

This is your chance to be part of our celebration of Lewis' time with the Team! 馃ぉ



Enter our competition now for the chance to have your name on LH's car in Abu Dhabi 馃憞 T&Cs Apply