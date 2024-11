Villeneuve ziet Perez niet vertrekken: "Verstappen is blij met hem"

Sergio Perez staat momenteel onder grote druk bij Red Bull. Zijn toekomst bij het team is onzeker, en meerdere coureurs worden gezien als mogelijke opvolgers. Jacques Villeneuve denkt niet dat Perez gaat vertrekken, en hij stelt dat Max Verstappen blij met hem is.

Perez is bezig met een rampzalig seizoen in de Formule 1. Na een aantal podiumplaatsen in de openingsfase van het seizoen, blijft hij nu ver achter. Hij staat met 151 WK-punten op de achtste plaats in het wereldkampioenschap, terwijl zijn teamgenoot Max Verstappen het kampioenschap aanvoert met 393 WK-punten. Perez beschikt over een langlopend contract, maar toch gaan er hardnekkige geruchten rond over een exit.

Contract

Red Bull-talent Liam Lawson en Williams-invaller Franco Colapinto worden gezien als kanshebbers op het zitje. Enkelvoudig wereldkampioen Jacques Villeneuve laat aan Grosvenor Sport weten hoe hij over deze zaak denkt: "Colapinto verdient een racestoeltje. Maar misschien is er geen beschikbaar. Het is heel eenvoudig. Iedereen zegt dat hij het stoeltje van Perez zal overnemen. Maar Perez is er en hij staat onder contract. Mensen zeggen nu al tien maanden dat Perez er bij de volgende race niet meer is. Hou op met dat te zeggen, hij heeft een contract."

Verstappen

Villeneuve denkt dat men bij Red Bull wél tevreden met hem is. De Canadese oud-coureur ziet namelijk allerlei positieve punten: "Hij brengt sponsoring en stabiliteit naar het team, en Verstappen is blij met hem. En wie weet hoeveel het verschil tussen die twee komt doordat Perez op dit momenteel beetje de weg kwijt is? Zoiets kan namelijk gebeuren. Of misschien is dat wel zo omdat Max zo geweldig is."