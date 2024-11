Steun voor Wittich: "Schandalig en ondoordacht!"

De Formule 1-wereld beleeft een onrustige week. Er kwam in de afgelopen dagen veel nieuws naar buiten, en de FIA liet weten dat ze per direct afscheid hebben genomen van wedstrijdleider Niels Wittich. Christian Danner vindt dit een schandalige en ondoordachte beslissing.

Wittich was sinds 2022 de wedstrijdleider in de Formule 1. Hij was de opvolger van de veelbesproken Michael Masi, maar ook in de afgelopen jaren werden er vraagtekens geplaatst bij een aantal beslissingen. Toch kwam het plotselinge vertrek van Wittich deze week als een enorme verrassing. De FIA stelde dat hij andere doelen ging najagen, maar Wittich stelde dat hij geen ontslag had genomen. Hij wordt voorlopig opgevolgd door Rui Marques.

Verantwoordelijkheid

Vanuit de Formule 1-wereld waren er in eerste instantie weinig reacties op het vertrek van Wittich. Oud-coureur en commentator Christian Danner laat aan Motorsport-Magazin weten hoe hij denkt over het besluit: "Ik was geschokt, ontzet en enorm verrast. Een wedstrijdleider in de Formule 1 is een belangrijke persoonlijkheid. Ik kan één ding zeggen: deze baan is niet zonder uitdagingen. Je hebt ongelooflijk veel verantwoordelijkheid. Dat kan niet iedereen aan, onder de druk die er hier heerst. Je moet besluiten nemen in het belang van de sport en de veiligheid. Het ontslag is dramatisch, omdat de wedstrijdleiders niet aan bomen groeien. Het zijn planten die jarenlang worden gekweekt."

Schandalig

Danner vindt het dan ook een slecht besluit om tijdens het seizoen van wedstrijdleider te wisselen. Sterker nog, hij vindt het een verkeerde beslissing: "Voor mij is er maar één conclusie te trekken: het ontslaan van een onberispelijke wedstrijdleider zonder rechtvaardiging is niet alleen schandalig op zich, het is ook beslist ondoordacht. Waar is de volgende generatie wedstrijdleiders die het in deze functie kan opnemen tegen een Christian Horner, een Toto Wolff of een Zak Brown? De druk is zo ongelooflijk hoog. Goede wedstrijdleiders in de autosport zijn niet automatisch geschikt voor deze baan in de Formule 1."