Danner vraagt zich af hoe Norris zware mentale klap gaat opvangen

Lando Norris lijkt de wereldtitel te kunnen vergeten. De Britse McLaren-coureur maakt theoretisch gezien nog kans op de wereldtitel, maar Max Verstappen kan in Las Vegas de genadeklap uitdelen. Christian Danner is benieuwd hoe Norris zal omgaan met een grote klap.

Norris leek dit jaar echt te kunnen vechten om de wereldtitel. Na een sterke start van de tweede seizoenshelft kwam Norris een beetje in de buurt van Verstappen. Hij probeerde te profiteren van de worstelingen van Red Bull, maar dit lukte niet helemaal. Norris maakte een aantal foutjes, en Verstappen kwam steeds beter in vorm. Verstappen won op spectaculaire wijze de Braziliaanse Grand Prix en hij staat nu op matchpoint.

Las Vegas

Vrijwel iedereen gaat ervan uit dat Verstappen de titel gaat pakken. Christian Danner is benieuwd hoe Norris hier mee omgaat. De oud-coureur en huidig commentator spreekt zich uit bij Servus TV: "In Las Vegas moeten we rekening houden met Ferrari. Tegen het einde zal McLaren echter weer het te kloppen team zijn. Maar zoals ik al zei, Verstappen wordt wereldkampioen. Daar heb ik over nagedacht. Daar valt niets meer aan te veranderen."

Optelsom

Danner ziet dat Norris veel steekjes heeft laten vallen. Hij is benieuwd hoe Norris het zal gaan doen als hij straks de titelstrijd definitief heeft verloren: "De foutjes begonnen in Brazilië al bij de start. De optelsom van de gemaakte fouten is niet perfect voor het zelfvertrouwen. Er is altijd één middel voor autocoureurs om onzekerheden weg te nemen, en dat is succes. Maar als je in zo'n geval een grote klap krijgt, is de mentale kracht snel weg. Ik ben benieuwd hoe hij daarmee gaat dealen. Zodra hij weer wint, is het weer in orde. Maar er waren te veel fouten."