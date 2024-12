Harde kritiek voor Perez: "Verschrikkelijk langzaam"

De kans is groot dat Sergio Perez aan de kant wordt geschoven door Red Bull. De Mexicaan kende dit jaar een rampzalig seizoen in de Formule 1, en er gaan veel geruchten over hem rond. Christian Danner begrijpt niets van Perez en hij zou het niet begrijpen als de Mexicaan ergens anders een stoeltje zou vinden.

Perez bleef dit jaar ver achter op zijn teamgenoot Max Verstappen. Terwijl de Nederlander vocht om de zeges en de titel, vocht Perez om plekjes in het middenveld. In de tweede seizoenshelft kende Perez veel rampzalige weekenden, en viel hij regelmatig vroeg af in de kwalificatie. Er gaan nu veel geruchten rond over zijn toekomst, en de verwachting is dat Red Bull hem aan de kant gaat schuiven voor 2025.

De kans is klein dat Perez voor de toekomst een ander zitje gaat vinden. Oud-coureur Christian Danner zou dat ook niet begrijpen, zo legt hij uit aan Motorsport Magazin: "Die jongen rijdt verschrikkelijk langzaam, slecht en alleen omdat hij een sponsor heeft mag hij voor jullie rijden? Ik kan me dat niet echt voorstellen in deze situatie. Zijn manager Julian Jacobi is echter al van alles op de hoogte. Hij heeft door de decennia heen veel connecties gehad, niet alleen in de Formule 1, maar ook in de Formule E. Hij wil natuurlijk niet graag een van zijn coureurs opgeven, ook wat betreft inkomsten. Via Jacobi zal al het ondenkbare worden gedaan om tot een overeenkomst met Perez te komen en hem weer aan het werk te krijgen."