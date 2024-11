"Tsunoda wil graag teamgenoot van Verstappen worden"

In de afgelopen weken werden er veel coureurs in verband gebracht met Red Bull Racing. De positie van Sergio Perez staat onder druk, en veel coureurs worden gezien als mogelijke teamgenoot van Max Verstappen. Yuki Tsunoda doet weer een open sollicitatie.

Tsunoda staat onder contract bij Red Bulls zusterteam Visa Cash App RB. Al vroeg in het seizoen verlengde hij zijn contract bij VCARB, maar zijn naam wordt nog niet zoveel genoemd voor een zitje bij Red Bull. Dat geldt wel voor zijn teamgenoot Liam Lawson en Williams-invaller Franco Colapinto. Tsunoda heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij graag een kans wil krijgen bij het topteam, maar dat lijkt niet te gebeuren.

De Japanner heeft die ambitie nog altijd niet opgegeven. Hij wil er vol voor gaan en hij wil naast Verstappen gaan rijden om te laten zien wat hij kan. Bij MotorsportWeek krijgt hij de vraag of hij klaar is om een stap naar Red Bull te zetten: "Ja, dat denk ik zeker. Ik bedoel, je wil altijd met Verstappen rijden. Hij is de beste coureur en hij heeft veel skills en ik zou er zeker veel dingen willen leren. Maar ik zou het ook gewoon afmaken als een leerproces en ja, kijken hoe het gaat. Ik concentreer me nu gewoon op wat ik moet doen. Tot nu toe lukt het me gewoon niet om te bereiken wat ik wil doen. Dus ja, we zullen zien hoe het gaat."