Montoya: "Realistisch gezien heeft Max het kampioenschap al gewonnen"

Max Verstappen heeft met zijn overwinning in Brazilië een grote stap gezet richting de wereldtitel in 2024. De Nederlander zal er echter nog wel voor moeten racen, want met een voorsprong van 62 punten en nog drie Grand Prix-weekenden te gaan, is hij nog niet zeker van zijn vierde titel. Juan Pablo Montoya denkt daar anders over, en stelt dat de Red Bull-rijder de titel niet meer kan ontgaan.

De Grand Prix van Brazilië leek voor McLaren en Lando Norris dé uitgelezen mogelijkheid te zijn om de achterstand op titelrivaal Max Verstappen flink te verkleinen. De Brit startte de race in São Paulo vanaf pole position, terwijl de Nederlander de Grand Prix na een dramatisch verlopen kwalificatie vanaf de zeventiende startpositie moest aanvangen. Alles liep echter anders. De man uit Bristol zag Verstappen na een geweldige inhaalrace met de winst aan de haal gaan, terwijl hij zelf niet verder kwam dan P6.

De Red Bull-rijder vergrootte zijn voorsprong in het rijderskampioenschap zodoende van 44 naar 62 punten, waardoor hij volgende week in Las Vegas zijn eerste kans krijgt om zijn vierde wereldtitel definitief binnen te halen. Volgens voormalig F1-coureur Juan Pablo Montoya is die titel eigenlijk al binnen. "Las Vegas zou goed moeten zijn voor Ferrari, dus Max [Verstappen, red.] krijgt het lastig als zij winnen en als Lando [Norris, red.] op de derde of vierde plek eindigt. Realistisch gezien heeft Max het kampioenschap al gewonnen. Hij heeft de illusie al weggenomen bij Lando", stelt Montoya tegenover W Radio Colombia.

"De papaya rules zullen niet meer bestaan"

Volgens de Colombiaan zal dit ook effect gaan hebben op de manier waarop McLaren zal gaan racen tijdens de laatste drie races van het 2024-seizoen. "Ik denk dat McLaren al de strategie heeft aangepast om het constructeurskampioenschap te verdedigen. De papaya rules zullen niet meer bestaan en de regel die zal verschijnen is: hoe kunnen we Ferrari verslaan en hoe kunnen we ervoor zorgen dat ze niet dichterbij komen in het kampioenschap."