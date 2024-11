Vasseur: Flexi-wings besluit kostte Ferrari één of twee maanden aan ontwikkeling

Het team van Ferrari staat er sinds de zomerstop weer uitstekend voor in de Formule 1.Dat heeft onder andere maken met de flexi-voorvleugel die het team introduceerde in Singapore. Deze had echter al eerder kunnen komen, maar de voor Ferrari 'onverwachte' goedkeuring van de flexende voorvleugels leidde ertoe dat de Scuderia één of twee maanden aan ontwikkeling verloor, stelt teambaas Frédéric Vasseur.

De flexibiliteit van de voor- en achtervleugels is al jaren een belangrijk thema in de Formule 1. En ook dit jaar was er weer voldoende aandacht voor het doorbuigen van de voor- en achtervleugels van sommige teams op hoge snelheid. Een van de teams die daarin een hoofdrol speelde, was het team van McLaren. Na de Grand Prix van Azerbeidzjan kwam het team uit Woking in de spotlights te staan door een flexende achtervleugel, die het team uiteindelijk ook moest aanpassen, omdat het ontwerp 'niet in de geest van de reglementen was', stelde de FIA.

Maar daarvoor was er al een hele discussie opgelaaid over de voorvleugels van McLaren en Mercedes. Op onboardbeelden was duidelijk te zien dat de voorvleugel van het Britse team al het hele jaar aardig doorbuigt op hoge snelheid, terwijl het exemplaar van Mercedes dat doet vanaf de GP van Monaco. Beide renstallen hebben de voorvleugel echter zo ontworpen dat ze door de zogenoemde 'load test' - waarbij de voor- en achtervleugel bestand moeten zijn tegen de voorgeschreven gewichten en Newton-krachten die erop worden losgelaten - komen.

FIA grijpt niet in

De FIA besloot daarop om geen actie te ondernemen voor het einde van 2024, al verzamelt de autosportbond middels camera's die gericht zijn op de voorvleugels wel extra data over de flexende exemplaren. Doordat de FIA niet besloot in te grijpen, was dat het signaal voor Red Bull en Ferrari om de voordelen van de flexi-wings-trucs ook meer te gaan benutten. Het leidde ertoe dat de Scuderia tijdens het GP-weekend in Singapore met een nieuwe flexi-voorvleugelontwerp kwam.

"Waren ervan overtuigd dat het een 'no go' zou worden"

De Italiaanse renstal wist na de race in de Singaporese hoofdstad twee van de drie Grands Prix te winnen, en doet weer helemaal mee om het constructeurskampioenschap. Volgens teambaas Frédéric Vasseur had Ferrari er echter al eerder bij kunnen staan. Ferrari had namelijk verwacht dat de FIA vanaf de GP van België strenger zou gaan ingrijpen tegen de flexi-wings, waardoor de Scuderia erg laat was om het concept agressief te onderzoeken.

"Er was frustratie, omdat we moesten wachten op de beslissing van de FIA ​​toen ze de camera's [vanaf de Belgische GP, red.] installeerden. We waren ervan overtuigd dat het [de flexi-voorvleugels, red.] een 'no go' zou worden. En werd uiteindelijk toch een 'go'! Dus waarschijnlijk zijn we daardoor één of twee maanden [aan ontwikkeling, red.] kwijtgeraakt", stelt de Franse teambaas tegenover Motorsport.com.

Budgetcap

Volgens Vasseur wachtte Ferrari met het ontwikkelen van een flexi-voorvleugelontwerp, omdat er een risico bestond dat het onderdeel niet gebruikt mocht gaan worden. Dat risico kon Ferrari niet nemen met het oog op de budgetcap die in de Formule 1 van kracht is. "Het is lastig, want met de budgetcap moet je keuzes maken", verklaart Vasseur. "Het betekent dat als je ervan overtuigd bent dat het [de flexi-voorvleugels, red.] niet zal worden toegestaan. Je begint dan met het ontwikkelen van iets, wat je waarschijnlijk niet gaat gebruiken en wat tijd in de windtunnel kost. Maar het was onze beslissing."