Historische Ferrari Schumacher gaat onder de hamer

Liefhebbers van historische Formule 1-wagens kunnen binnenkort weer hun slag slaan. In New York gaat er namelijk een Ferrari van Michael Schumacher onder de hamer. Het gaat om een wagen waarmee Schumacher in zijn laatste seizoen voor Ferrari successen wist te bepalen.

Schumacher reed in 2006 voor het laatst voor Ferrari. De Duitse zevenvoudig wereldkampioen kondigde dat jaar zijn afscheid aan, maar in 2010 keerde hij terug in de Formule 1 bij het team van Mercedes. De wagen waarmee Schumacher in 2006 reed, blijft wel de laatste Ferrari uit zijn loopbaan. In 2006 eindigde Schumacher als tweede in het wereldkampioenschap achter Fernando Alonso.

Zeges

De Ferrari 248 waarmee Schumacher in 2006 reed, gaat nu onder de hamer. Veilinghuis RM Sotheby's gaat de wagen veilen in New York. Het gaat om de Ferrari met chassisnummer 254. Schumacher kende veel successen met het desbetreffende chassis. De Duitse zevenvoudig wereldkampioen wist hiermee de Grands Prix van San Marino, Europa, Verenigde Staten, Frankrijk en Duitsland. Daarnaast pakte hij drie poles, drie tweede plaatsen en vier snelste rondes met deze wagen.

Miljoenenbedrag

Volgens het veilinghuis heeft Schumacher met dit chassis ook geschiedenis geschreven door het polerecord van Ayrton Senna te verbreken. Het is nog niet duidelijk hoeveel de Ferrari op moet gaan brengen, maar het is de verwachting dat het om een miljoenenbedrag gaat. Een andere Ferrari van Schumacher bracht een paar jaar geleden 15 miljoen dollar op, en de kans is aanwezig dat er weer zo'n groot bedrag wordt uitgegeven aan deze wagen.