Oakes blikt terug op racecarrière: "Marko was keihard"

Oliver Oakes is momenteel de teambaas van het team van Alpine, maar heeft zelf vroeger ook geracet. Hij maakte zelfs onderdeel uit van het Red Bull Junior Team, waar hij ook in aanraking kwam met de 'keiharde' Helmut Marko.

De 36-jarige Oliver Oakes zullen de meeste Formule 1-fans kennen van zijn huidige rol als teambaas bij Alpine, waar hij sinds augustus 2024 de opvolger is van Bruno Famin. Maar de Brit heeft daarvoor ook op een behoorlijk niveau geracet. Zo was hij op twaalfjarige leeftijd al tweemaal Brits kartkampioen en op zeventienjarige leeftijd werd hij zelfs wereldkampioen karten, waardoor Oakes zich behoorlijk in de kijker had gereden. Hij werd opgepikt door Red Bull en werd onderdeel van het prestigieuze Red Bull Junior Team. Dit bracht hem in 2006 naar de autosport, maar na avonturen in onder meer het Britse Formule BMW-kampioenschap, de Formule Renault Europacup en de Britse Formule 3 ging hij zich vanaf 2010 focussen op de zakelijke kant van het racen.

"Ik was soms heel snel, maar uiteindelijk was ik niet snel genoeg. Daarom zit ik ook aan deze kant van de pitmuur", vertelt een goudeerlijke Oakes tegenover Motorsport.com. Hij kreeg als jong racetalent ook te maken met Red Bull-adviseur Helmut Marko, die de leiding had over het Red Bull Junior Team. Ook toen was de Oostenrijker al hard richting de talenten. "Ik had zo mijn momenten. Helmut Marko was er keihard over dat ik het in de auto's niet liet zien. Ik denk dat hij half gelijk had. In sommige auto's lukte het me wel, in anderen weer niet."

De racecarrière van de Brit kwam echter nooit van de grond, ondanks het feit dat hij als één van de grote talenten werd gezien. Hij werd zelfs genomineerd voor de prijs die tegenwoordig de Autosport BRDC Award heet, maar tot grote successen kwam hij niet. Waar lag dat volgens Oakes aan? "Als ik nu terugkijk dan zie ik dat ik heel jong was. Ik had dingen anders kunnen doen, andere dingen liepen net niet helemaal goed. Het is een mix van dingen", verklaart de 36-jarige teambaas. "Maar net als in alle andere dingen van het leven is er geen silver bullet. Ik voel me wel enorm bevoorrecht dat ik aan de andere kant [van de pitmuur, red.] ben geweest, van karten naar F3. Nu heb ik op een ander niveau mijn droom [om in de Formule 1 te werken] waargemaakt", besluit de Alpine-teambaas.