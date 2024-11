Hamilton krijgt extra boost voor 2025 door 'ongelofelijke' Ferrari-vorm

Lewis Hamilton zal in 2025 de overstap gaan maken naar het team van Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen kijkt erg uit naar zijn overstap en stelt dat het "ongelofelijk" is dat Ferrari één van de twee teams is die Red Bull heeft ingehaald.

Red Bull Racing is sinds de invoering van de ground effect-reglementen het te kloppen team geweest in de Formule 1. De renstal uit Milton Keynes ging zowel in 2022 als in 2023 met beide titels aan de haal en leek deze vorm ook in 2024 vast te houden. De combinatie Red Bull en Max Verstappen won vier van de eerste vijf Grands Prix dit jaar en er leek geen vuiltje aan de lucht te zijn. Toch veranderde alles vanaf de GP van Miami. Red Bull begon steeds meer te worstelen met haar RB20, terwijl de concurrentie het gat verkleinde naar de Oostenrijkse renstal.

Dit maakte een resoluut einde aan de Red Bull-dominantie, wat ook terug te zien is in het constructeurskampioenschap. McLaren en Ferrari hebben inmiddels meer punten verzameld dan Red Bull, en dat is vooral erg bemoedigend voor zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. De Brit, die dit jaar enorm worstelt met zijn W15, zal in 2025 de overstap gaan maken naar het team van Ferrari. De huidige vorm van de Scuderia, die drie van de laatste zeven races wisten te winnen, geeft Hamilton veel hoop voor volgend jaar. "Ik ben natuurlijk erg geïnteresseerd in mijn toekomst", zei de 39-jarige tegenover Sky Sports. Ik ga alles [wat er bij Ferrari gebeurt, red.] in de gaten houden en volgen."

Hamilton kijkt erg uit naar 2025, en dat heeft vooral te maken met de stap die Ferrari dit jaar gezet heeft. "Als je kijkt naar de race in China, dan had Red Bull daar een seconde voorsprong. En het is echt ongelooflijk om te zien hoe McLaren en Ferrari in de laatste paar races opkrabbelen en om hun vooruitgang te zien. Ik ga proberen de auto van iedereen in de gaten te houden qua wat ze veranderen en wat ze toevoegen."

Onboardbeelden bekijken

Dat wil de Brit vooral doen om alvast te ontdekken wat de sterke en zwakkere punten van de SF-24 zijn, zodat hij zich alvast kan voorbereiden op 2025. "Weet je, we kijken allemaal naar de video's, dat doen alle coureurs. We kijken allemaal naar de onboardbeelden en we proberen altijd te zien waar we tijd kunnen winnen. En er zijn auto's die gewoon anders reageren en beter of slechter zijn op bepaalde gebieden. En je probeert erachter te komen hoe je dat binnen je eigen evenwicht kunt vinden of hoe je het team kunt laten inzien dat de auto in die richting moet worden ontwikkeld."