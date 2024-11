Ferrari onthult testplannen voor Hamilton

Het team van Ferrari heeft een eerste test met Lewis Hamilton in de agenda gezet. De Brit zal volgend jaar nog voor de test in Bahrein in actie gaan komen tijdens een of twee TPC (Testing Previous Cars)-dagen. Hij zal echter niet gaan testen in de 2024-bolide van de Scuderia, maar in de Ferrari-auto uit 2022.

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton maakte eerder dit jaar bekend dat hij een sensationele transfer gaat maken na het Formule 1-seizoen 2024. De Brit zal twaalf jaar het team van Mercedes gaan verlaten en zal de overstap gaan maken naar Ferrari. Hamilton moet echter nog wel even wachten op zijn eerste meters in een Ferrari-bolide. De Scuderia had de hoop dat de man uit Stevenage voor hen in actie zou kunnen komen tijdens de post-season test, maar dit is door zijn contract bij Mercedes niet mogelijk. Hamilton heeft na de seizoensafsluiter in Abu Dhabi namelijk nog wat promotie- en afscheidswerk te doen, waardoor er een streep is gegaan door een test in een Ferrari in 2024.

"We hebben één of twee TPC-dagen"

De 39-jarige coureur zal daardoor tot 2025 moeten wachten voor zijn eerste serieuze test, die hij niet zal mogen afwerken in de meeste recente Ferrari-bolide, de SF-24. Hamilton zal namelijk voor Ferrari in actie gaan komen tijdens een TPC (Testing Previous Cars)-dag, waarbij getest mag worden met bolides die drie kalenderjaren geleden gebruikt zijn door een team. Dat is voor Hamilton en het Italiaanse team wel gunstig, want daardoor kan hij gaan testen in een Ferrari-bolide uit 2022, wat de eerste generatie van de huidige ground effect-auto's is. Hamilton kan dus nog niet wennen aan de meest recente auto van het team, maar dat is volgens Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur geen probleem.

"Ik weet niet of hij uren aan acclimatisatie nodig heeft. Hij is ervaren genoeg om vanaf het eerste moment snel te zijn. We hebben één of twee TPC-dagen, plus een test in Bahrein. Dat zal wel genoeg zijn", vertelt de Fransman tegenover Motorsport.com.

"Lewis is daar al bij betrokken"

Volgens de Ferrari-teambaas is het Italiaanse team momenteel bezig met het invullen van de laatste details omtrent het testprogramma van Hamilton. De Italianen willen goed starten aan het 2025-seizoen en willen alles daardoor tot in de puntjes geregeld hebben. Vasseur houdt zich daar echter wel afzijdig van, en laat dat aan de mensen binnen zijn team over. "Er is absoluut een deel van het team gefocust op 2025, op het testplan [met Lewis Hamilton, red.] en alle communicatie. Lewis is daar al bij betrokken. Maar ze zijn nog niet bezig met het raceteam, dus het zit nog niet in mijn gedachten", erkent hij.

Hamilton zal ook nog in actie gaan komen in de 2024-bolide van Ferrari. Dit zal tijdens een filmdag zijn.