Herbert verwacht spannend 2025: "McLaren zal het te kloppen team zijn"

Het team van McLaren is dit jaar bezig met een ijzersterk seizoen in de Formule 1. De Britse renstal kan de constructeurstitel gaan pakken, en Lando Norris maakt theoretisch gezien nog kans om de wereldtitel. Johnny Herbert verwacht dat McLaren volgend jaar het te kloppen team zal zijn.

McLaren heeft dit jaar een aantal reusachtige stappen gezet. Ze begonnen het seizoen met een flinke achterstand op Red Bull, ze wisten het gat dicht te rijden, en ze namen vervolgens de koppositie over in het constructeurskampioenschap. Ze duelleren nu om die titel met Ferrari, terwijl Norris meermaals liet zien wat hij in huis heeft. Max Verstappen heeft de titel bijna binnen, maar de tweede plaats is geen slecht resultaat voor Norris.

Kanshebbers

Voormalig coureur en huidig FIA-steward Johnny Herbert denkt dat Norris volgend jaar hard moet vechten. Aan Vision4Sport legt hij dat uit: "Lando zal volgend jaar niet alleen tegen Max vechten, maar ook tegen Oscar Piastri, Charles Leclerc en de rest. Oscar heeft laten zien dat hij een man met een missie is en hij zal alleen maar beter worden. Als je volgend jaar aan de eerste race begint, zul je eerst tegen je teamgenoot moeten vechten, maar daarna tegen iedereen om je heen."

Dynamiek

Herbert denkt dat er een leuke strijd kan ontstaan bij McLaren in 2025. De Brit is heel erg benieuwd naar deze strijd en dat legt hij uit: "Er zal een geweldige dynamiek ontstaan die in het voordeel van McLaren zal werken. Het zijn twee geweldige coureurs die consistent kunnen presteren. Met een die voor het kampioenschap heeft gestreden en de gelegenheid heeft aangegrepen. Als hij die startproblemen in de eerste ronde kan oplossen, dan zal hij moeilijk te verslaan zijn. McLaren zal het te kloppen team zijn."