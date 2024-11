Hamilton worstelt: "Hij mist overduidelijk vertrouwen"

Lewis Hamilton is bezig met een teleurstellende fase van het seizoen. In de afgelopen raceweekenden wist hij niet te schitteren en kwam hij niet in de buurt van de topprestaties. Karun Chandhok is kritisch en hij ziet dat Hamilton vertrouwen mist in een enkele ronde.

Hamilton kende een zeer teleurstellende triple header. In Mexico kwam hij nog aardig voor de dag, maar in Austin en Brazilië ging er veel mis. In Austin viel hij al snel uit na een pijnlijke spin, en in Brazilië moest hij genoegen nemen met een tiende plaats. In beide weekenden zakte Hamilton vooral door het ijs tijdens de kwalificaties, dat is vreemd aangezien Hamilton nog altijd de coureur is met de meeste pole positions ooit. In zijn loopbaan mocht hij 104 vanaf de pole van start gaan.

Oud-coureur en huidig Sky-analist Karun Chandhok is dan ook verbaasd door de tegenvallende resultaten van Hamilton. De Indiër deelt zijn mening met Betway: "Hij komt overduidelijk vertrouwen te kort over een enkele ronde. Zijn score tegenover George inclusief sprintsessies is 20-6, en dat is verrassend voor iemand met meer dan honderd pole positions. Maar als je luistert naar Lewis na de sessies, dan zegt hij dingen als 'ik ben niet goed in kwalificeren', of 'ik kan gewoon niet kwalificeren', en dat is echt vreemd. Ik denk dat hij weinig vertrouwen heeft, voor welke reden dan ook. Ik denk dat hij oprecht niet weet waar zijn snelheid in de kwalificaties heen is gegaan."