Bortoleto bewondert Verstappen: "Dat vind ik erg mooi"

Het team van Sauber maakte vorige week hun line-up voor 2025 bekend. Ze laten de jonge Braziliaan Gabriel Bortoleto debuteren, en de verwachtingen zijn hoog. Bortoleto kan niet wachten om te beginnen, en hij steekt zijn bewondering voor Max Verstappen niet onder stoelen of banken.

Bortoleto wordt gezien als een zeer groot talent. Hij maakte dit jaar onderdeel uit van de opleidingsploeg van McLaren, en hij voert momenteel het Formule 2-kampioenschap aan. Na dit jaar vertrekt hij bij het juniorenprogramma van McLaren, en gaat hij dus racen voor Sauber. Bij het Zwitserse team, dat vanaf 2026 verdergaat onder de vlag van Audi, wordt hij de teamgenoot van de ervaren Nico Hülkenberg.

Bortoleto heeft er veel zin in om samen met Hülkenberg te gaan jagen op succes. Hij zal ook gaan racen tegen een aantal van zijn helden. In de F1 Nation Podcast laat Bortoleto weten dat hij fan is van Max Verstappen: "Ik hou er echt van hoe Max rijdt, in de zin dat ik zijn kwalificatierondjes echt bewonder en hoeveel hij uit de auto haalt in die rondjes. De manier waarop hij rijdt en racet, vind ik ook erg mooi. Natuurlijk kan het soms hard zijn. Dat hebben we de afgelopen races wel gezien, maar ze strijden voor een titel, dus we verwachten allemaal dat ze op die manier tegen elkaar racen. Maar ik heb altijd bewondering gehad voor hoe Max rijdt, sinds ik heel jong was, omdat ik deel uitmaakte van een kartteam waar hij is opgegroeid."