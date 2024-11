Herbert gunt Colapinto zitje bij Red Bull

In de afgelopen weken werd er veelvuldig gesproken over het vervangen van Sergio Perez. De Mexicaanse coureur worstelt bij Red Bull, en zijn prestaties vallen dan ook tegen. Johnny Herbert is fan van Franco Colapinto en hij stelt dat de Argentijn het zitje verdient.

Perez blijft al het hele jaar flink achter op zijn Red Bull-teamgenoot Max Verstappen. De Mexicaan zette wel zijn handtekening onder een nieuw contract, maar dat geeft hem geen garantie voor de toekomst. Veel coureurs worden in verband gebracht met zijn zitje. Vanzelfsprekend worden de namen van VCARB-coureurs Yuki Tsunoda en Liam Lawson genoemd, maar ook Williams-invaller Franco Colapinto wordt in verband gebracht met het zitje.

Kanshebbers

Oud-coureur en huidig FIA-steward Johnny Herbert deelt die mening. De Brit is groot fan van Colapinto, en daar doet hij niet geheimzinnig over in gesprek met Vision4Sport: "Er is gesproken over het vervangen van Sergio Perez, over wat hij qua sponsoring voor het team betekent, en of Colapinto met Argentijnse sponsors hetzelfde zou kunnen doen. Lawson en Tsunoda hebben het beide ook goed gedaan."

Kans

Herbert is van mening dat Colapinto meer indruk heeft gemaakt dan Red Bull-junioren Lawson en Tsunoda. De Britse steward legt zijn mening uit: "Red Bull heeft twee sterke coureurs, maar als je kijkt naar wat Colapinto heeft gepresteerd in de Williams, die niet zo goed is als de Red Bull, dan heeft hij meer indruk gemaakt. Als je luistert naar wat er in de paddock wordt gezegd, dan is Colapinto diegene die de kans moet krijgen. Ze hebben allemaal bewezen dat ze pure snelheid hebben. Voor Yuki heeft het wat langer geduurd, maar Red Bull is hem trouw gebleven en nu presteert hij goed. Hij haalde bijna het podium in Brazilië. Liam heeft zich snel aangepast, zijn kwalificaties zijn goed, net als zijn racepace."