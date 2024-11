Leclerc vreest voor gridstraf in Las Vegas

Het team van Ferrari heeft hoge verwachtingen van het aankomende raceweekend in Las Vegas. Ook Charles Leclerc hoopt te kunnen schitteren op het circuit in het centrum van de gokstad. Leclerc stelt echter wel dat hij vreest voor een motorstraf in Las Vegas.

Leclerc is bezig met een goed seizoen in de Formule 1. Met nog drie races te gaan kan hij nog veel punten scoren, en wordt hij gezien als een kanshebber op de zeges. Het circuit in Las Vegas paste vorig jaar al goed bij de Ferrari's, en de verwachtingen zijn echter hoog. Leclerc kan echter nog tegen een straf gaan aanlopen, want hij zit met alle motoronderdelen tegen de limiet aan.

De Monegaskische coureur doet daar dan ook helemaal niet geheimzinnig over. Hij vreest voor een straf, en dat kan zomaar gebeuren in Las Vegas. Leclerc is daar opvallend eerlijk over in gesprek met het Spaanse medium DAZN: "We nemen een aantal kleine positieve zaken mee uit Brazilië. We hebben een aantal punten gescoord en aangezien de McLarens heel snel waren, en we voor beide wagens zijn gefinisht, en slechts vier punten op hen hebben verloren, kunnen we het zien als een goede dag. Ik hoop dat we in Las Vegas heel erg sterk zullen zijn, en ik hoop ook dat we daar geen straf hoeven te incasseren."