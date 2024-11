Ferrari verwacht ijzersterk weekend in Las Vegas

Het team van Ferrari kende een teleurstellend weekend in Brazilië. Ze vechten nog altijd met McLaren om de constructeurstitel, maar in Sao Paulo hadden ze het zwaar. Teambaas Frédéric Vasseur kijkt uit naar de races die er nog aankomend, en hij verwacht veel WK-punten in Las Vegas.

In Brazilië hadden Ferrari en McLaren het zwaar. McLaren kende een goede sprintrace, en ze wisten met beide auto's punten te scoren in de Grand Prix. In de race had Ferrari het echter veel lastiger, en leken beide coureurs te worstelen met de wagen. Carlos Sainz moest na een crash in de kwalificatie vanuit de pitlane starten, maar hij haalde de finish niet. Een crash betekende het einde van zijn race.

Geen drama

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur maakt zich weinig zorgen om de strijd voor de constructeurstitel. Hij wordt geciteerd door Motorsport.com als de vraag krijgt of het een moeilijk seizoenseinde wordt: "Voor McLaren nog meer dan voor ons." Hij maakt zich ook niet druk om de mindere score in Brazilië: "Onderaan de streep hebben we niet al te veel punten verloren. Natuurlijk hebben we het liefst niet dat we punten verliezen, we willen liever punten inlopen. Dat betekent dat we in de komende weekenden meer moeten doen dat dit weekend, maar dit is geen drama."

Vegas

Vasseur heeft namelijk hoge verwachtingen van het weekend in Las Vegas. Hij verwacht dat zijn team kan gaan scoren als de Formule 1 gaat racen in de gokstad in de staat Nevada: "In Vegas gaat het voor ons veel beter worden. We moeten daar veel punten pakken. We bekijken het van race tot race. Dat is volgens mij de beste instelling. We moeten ons op onszelf concentreren en niet gaan rekenen. Ik weet nu eenmaal niet wat er gaat gebeuren."