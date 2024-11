“Herbert verwacht grote successen van Hamilton bij Ferrari”

Lewis Hamilton staat aan de vooravond van een nieuw hoofdstuk in zijn loopbaan. De Brit stapt na dit seizoen over naar Ferrari, en daar gaat hij jagen op zijn recordbrekende achtste wereldtitel. Johnny Herbert heeft veel vertrouwen in Hamilton en hij denkt dat de Brit nog veel kan bereiken.

Hamilton maakte begin dit jaar bekend dat hij na dit seizoen gaat vertrekken bij Mercedes. Na elf jaar in dienst van het Duitse team gaat hij een nieuwe uitdaging aan. Bij Ferrari wordt hij de vervanger van Carlos Sainz, en gaat hij met Charles Leclerc een soort koningskoppel vormen. De verwachtingen zijn hoog, ook omdat Ferrari momenteel veel beter voor de dag komt dan Hamiltons huidige team Mercedes.

Ook oud-coureur en huidig FIA-steward Johnny Herbert verwacht heel erg veel van Hamilton bij Ferrari. Herbert doet daar niet geheimzinnig over en hij sluit een recordbrekende achtste titel van Hamilton niet uit, zo laat hij weten aan Vision4Sport: "Lewis wil zo snel en positief mogelijk uit de startblokken schieten bij Ferrari. Heeft hij nog steeds wat hij nodig heeft? Ik denk van wel. Voor Lewis zal het iets verfrissends zijn. Zijn relatie met Ferrari-teambaas Frédéric Vassur zal positief zijn en het zal het team ten goede komen. Hij respecteert hem namelijk echt."