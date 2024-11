'Perez sluit nieuwe sponsordeal en lijkt bij Red Bull te blijven'

De toekomst van Sergio Perez bij Red Bull Racing is nog altijd onduidelijk. Zijn prestaties vallen tegen, en meerdere coureurs worden in verband gebracht met zijn zitje. Nu lijkt het er echter op dat Perez nieuwe sponsors heeft aangetrokken en dat hij 'gewoon' aanblijft.

Perez verlengde eerder dit jaar zijn contract bij Red Bull Racing. Dit contract gaf hem echter geen garantie voor de toekomst, en door zijn tegenvallende prestaties ontstond er veel twijfel. Teambaas Christian Horner en teamadviseur Helmut Marko twijfelde openlijk aan zijn toekomst bij Red Bull. Daarnaast werden onder meer Liam Lawson, Franco Colapinto en Carlos Sainz in verband gebracht met het zitje naast Max Verstappen.

Sponsoring

Volgens de Spaanse sportkrant Marca gaat Perez niet vertrekken. De krant meldt dat Perez nergens heengaat, en dat hij nieuwe sponsors heeft gevonden voor 2025. De naam van de nieuwe sponsor is niet bekend, maar het zou gaan om coureurssponsoring die exclusief is gekoppeld aan het doorgaan als coureur bij het team. Er zou zelfs al toestemming zijn gegeven door Red Bull om de kleding en merchandise voor 2025 te produceren. Volgens Marca heeft de economische afdeling groen licht gegeven, en is het ook via Horner gegaan.

Last minute verandering

Opvallend genoeg wil Marca nog niet voor de volle honderd procent zeggen dat Perez toch aanblijft. Volgens de krant moeten de mensen die Perez hebben afgeschreven nog langer wachten, maar kan Red Bull last minute hun keuze wijzigen. Red Bull kan op het laatste moment toch een wijziging doorvoeren in de line-up, en volgens Marca is dat bij het Oostenrijkse team zeker niet onmogelijk.