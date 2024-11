Ecclestone ziet uitdagingen voor Hamilton bij Ferrari

Lewis Hamilton is bezig met zijn laatste maanden als Mercedes-coureur. Vanaf volgend jaar rijdt hij voor Ferrari, en daar gaat hij op jacht naar zijn achtste wereldtitel. Bernie Ecclestone denkt niet dat Hamilton deze recordbrekende wereldtitel kan gaan pakken bij Ferrari.

Nog drie races, en dan zit het Mercedes-tijdperk van Hamilton erop. De Brit rijdt sinds 2013 voor Mercedes, maar nu komt dit huwelijk toch ten einde. Begin dit jaar maakte hij het grote nieuws bekend, en het is het hele jaar niet meer verdwenen uit de nieuwskoppen. Hamilton lijkt een stap omhoog te gaan zetten, want Ferrari presteert op dit moment veel beter dan het team van Mercedes.

Voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone is benieuwd hoe Hamilton het gaat doen bij Ferrari. In gesprek met de Daily Mail krijgt hij de vraag of Hamilton zijn achtste wereldtitel gaat pakken bij Ferrari: "Ik geloof niet dat hij dat zal doen." Ecclestone denkt dan ook dat het niet makkelijk gaat worden: "Ik denk niet dat het makkelijk wordt voor Lewis. Vooral in dat team. Ze zullen Charles Leclerc steunen. Hij is snel en is daar opgegroeid. Ze zullen hem voor niemand dumpen. Maar vanuit het oogpunt van Lewis was het misschien geen vergissing om naar Ferrari te gaan. Hij kon niet langer blijven bij Mercedes. Of hij heeft het bij hen opgegeven of ze hebben hem opgegeven. Ze zouden niet veel doen om hem te behouden, dus dan kan hij beter gaan."