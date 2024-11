Kritische Palmer haalt uit naar McLaren en Norris: "Ze hebben weer een kans verprutst"

McLaren en Lando Norris kenden een Grand Prix van Brazilië om snel te vergeten. De Brit viel terug van P1 naar P6 en zag titelrivaal Max Verstappen de vermoedelijke genade klap uitdelen in de titelstrijd. Dat is volgens voormalig Formule 1-coureur Jolyon Palmer alleen te wijten aan Norris en McLaren, die 'opnieuw een kans hebben verprutst', stelt de Brit.

Lando Norris schreef vorige week zondagochtend de pole position voor de Grand Prix van Brazilië op zijn naam. De Brit was onder lastige omstandigheden sneller dan de concurrentie en verzekerde zich van zijn achtste pole position uit zijn Formule 1-carrière. De man uit Bristol stond er dus geweldig voor om de race in São Paulo te gaan winnen, en had bovendien een uitgelezen mogelijkheid om de achterstand op titelrivaal Max Verstappen (die vanaf P17 moest starten) te verkleinen. Maar hier kwam uiteindelijk niks van terecht, doordat Norris zijn pole voor de zesde keer in zijn carrière niet wist om te zetten in een overwinning.

De man uit Bristol werd namelijk bij de start ingehaald door George Russell en zat lang vast achter de Brit. Achter dit duo was Max Verstappen bezig aan een inhaalrace die hem na elf ronden al op P6 bracht. Toen McLaren Norris ook nog eens naar binnen haalde tijdens de virtual safety car en er net daarna een rode vlag volgde, was de rampdag compleet voor de nummer twee in het kampioenschap. Zijn titelrivaal was namelijk buiten gebleven en wachtte op de rode vlag, die ervoor zorgde dat Esteban Ocon, Max Verstappen en Pierre Gasly de nieuwe top drie vormden.

Bij één van de herstarts wist Verstappen Ocon te verschalken, waardoor hij met de overwinning aan de haal ging. Norris kwam daarentegen niet verder dan P6, waardoor de Brit met een achterstand van 62 punten, en nog drie Grands Prix en één sprintrace te gaan, kansloos lijkt te zijn voor de wereldtitel.

"Het was geen toeval"

Voormalig Renault-coureur Jolyon Palmer vindt dat dat volledig de schuld is van McLaren en Norris. Zij hebben het in São Paulo zelf 'verprutst', stelt de Brit. "Natuurlijk veranderden de pitstops van de leiders [van George Russell en Lando Norris, red.] en de rode vlag het verloop van de race. Maar het was geen toeval dat Esteban Ocon, Max Verstappen en Pierre Gasly er het beste van maakten. Beide Alpine-coureurs waren zich er ongelooflijk van bewust dat de rode vlag bijna onvermijdelijk was, en dat wisten Red Bull en Max [Verstappen, red.] ook. Het was een goed berekend risico dat ze namen en het betaalde zich uit, zoals zo vaak het geval is bij Max en Red Bull."

Volgens Palmer was het geen toeval dat Verstappen en Red Bull deze 'goed berekende gok' namen. "Als je terugdenkt aan de calls die vanaf de pitmuur zijn gemaakt in de wisselende omstandigheden in Silverstone en Montreal, dan hebben Max en het Red Bull-team een uitstekende staat van dienst als het gaat om het uitvoeren van de juiste strategie en het vermijden van veel potentiële uitglijders. Daarbij kan een pitstop in de juiste ronde je de race doen laten winnen of verliezen", stelt de voormalig F1-coureur, die McLaren deze juiste beslissingen opnieuw niet zag nemen. Hij haalt dan ook hard uit naar Norris en het team uit Woking. "McLaren en Norris hebben daarentegen wéér een kans verprutst door niet zover vooruit te denken als de mensen om hen heen."