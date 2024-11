Danner spreekt Norris tegen: "Dat strookt niet met de waarheid"

Max Verstappen reed afgelopen weekend een ijzersterke race in Brazilië. In de regen reed hij vanuit het achterveld naar de zege. Hij profiteerde van de rode vlag, en Lando Norris stelde dat de zege meer te maken had met geluk. Christian Danner ziet dat anders.

Verstappen reed een opvallend sterke race op het kletsnatte Interlagos. Hij startte als zeventiende, haalde veel coureurs in, maakte geen pitstop tijdens de Virtual Safety Car, profiteerde van de rode vlag en haalde daarna de koploper in. Verstappen reed daarna snelste ronde na snelste ronde en zijn voorsprong op zijn concurrentie was enorm groot. Het leverde hem een vrachtlading aan complimenten op.

Verstappens titelrivaal Lando Norris baalde na afloop van de race als een stekker. Hij stelde dat de zege van Verstappen meer te maken had met geluk. Oud-coureur en commentator Christian Danner laat aan Motorsport Magazin weten dat hij dit anders ziet: "Dat Verstappen enkel gewonnen zou hebben door geluk, strookt niet met de waarheid. Natuurlijk heeft hij met bepaalde zaken geluk gehad. Er is een Virtual Safety Car geweest, een Safety Car en een rode vlag. Bij deze hele weg kwam ook geluk kijken. Als je kijkt naar hoe Verstappen heeft gereden, dan was dat een masterclass. Er kwam geen enkele fout bij kijken. Hij reed de ene snelste ronde na de andere en hij vergrootte zo zijn voorsprong op Ocon. Er zat wat geluk bij, maar de klasse van Max kwam helemaal bovendrijven."