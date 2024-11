Vasseur weigert zich te mengen in bandenzaak Red Bull

Afgelopen weekend in Brazilië kwam er weer een opvallend verhaal naar buiten. Het team van Red Bull Racing zou bij de FIA hebben geklaagd over een trucje van onder meer McLaren met de banden. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur heeft geen zin om zich in deze discussie te mengen.

Op zaterdagavond meldde het Duitse Auto, Motor und Sport dat Red Bull aan de bel had getrokken bij de FIA. Ze stelden dat meerdere teams waaronder McLaren gebruik zouden maken van een opvallend trucje. Het zou gaan om een systeem waarbij er water in de banden werd gespoten. Dit zou ervoor moeten zorgen dat ze minder last hadden van oververhitting in de banden. Bij Pirelli weten ze van niets, maar er barstte wel direct een discussie los.

Bij Ferrari hebben ze geen zin om zich te bemoeien met deze zaak. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur wil zich veel liever focussen op andere zaken, zo legt hij uit aan de internationale media: "Ik weet niet waar dit vandaan komt. Ik wil hier eigenlijk ook ver van wegblijven. Dat is een van de sterke punten van ons team dit jaar, wegblijven van het politieke aspect. Ik wil op de baan blijven, want dat is een van de sterke punten van dit team dit jaar, om weg te blijven van al die discussies. Maar ik begrijp deze theorie ook niet. Want ik denk dat we allemaal proberen overal water vandaan te halen en het juist niet in de banden te stoppen."