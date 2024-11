Coulthard genoot van Verstappen: "Rit van een wereldkampioen"

Max Verstappen maakte afgelopen weekend veel indruk in Brazilië. Hij haalde zijn concurrenten met speels gemak in, en de stromende regen was voor hem geen hindernis. Ook David Coulthard kon zijn ogen niet geloven, hij stelt dat dit de reden is waarom hij ooit verliefd is geworden op de Formule 1.

Verstappen startte de race op het natte circuit van Interlagos op de zeventiende plaats. Binnen een paar rondjes meldde hij zich aan de staart van de kopgroep, om vervolgens na de rode vlag de aanval te openen op de leiding. Bij de tweede herstart greep hij de leiding en reed hij weg. Terwijl zijn concurrenten worstelden met de omstandigheden, leek Verstappen zich als een vis in het water te voelen.

Achtbaan van emoties

Veel mensen waren onder de indruk van de prestaties van Verstappen. Dat geldt ook voor David Coulthard, hij spreekt zich lovend uit in zijn podcast 'Formula for Succes': "Het momentum leek bij McLaren en Lando Norris te liggen, maar ineens kregen we deze achtbaan van emoties. Max was zondagochtend boos en gefrustreerd na wat hij onrecht vond in de kwalificatie. Het is wat het is, want je hebt geen invloed op dit soort dingen. En als we vervolgens kijken naar de vorige 1121 F1-races, dan zijn er slechts vijf gewonnen vanaf de zeventiende plek of lager. Dat maakt deze prestatie nog opmerkelijker."

Verliefd

Coulthard heeft enorm genoten van de sterke inhaalrace die Verstappen reed. De Schot zag dingen waar hij alleen maar van kon dromen: "Dat was denk ik de reden dat ik ooit verliefd ben geworden op deze sport. Je wilde uitmuntendheid zien, je wil mensen dingen zien doen die ongelooflijk zijn." Coulthard zag dat Verstappen terugsloeg naar zijn criticasters: "Max is zijn eigen persoon, hij zegt wat hij denkt en hij danst niet iedereen naar de pijpen. Dat zorgt voor verdeeldheid. Maar het maakt niet uit wie je steunt, want zelf Lewis keek ernaar en dacht 'dat soort dingen kon ik niet toen ik op mijn best was'. Ik zeg niet dat Lewis dat niet nogmaals kan, maar Max stak met kop en schouders boven de rest uit. Het was de rit van een wereldkampioen, zonder twijfel."