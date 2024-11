"Horner heeft geen verklaring voor uitblijven opmars Perez in Brazilië"

Max Verstappen wist de Grand Prix van Brazilië na een fenomenale inhaalrace op zijn naam te schrijven. Hij won de race vanaf P17 met overmacht, terwijl teamgenoot Sergio Perez vanaf P12 niet eens in staat was om in de top tien te finishen. Red Bull-teambaas Christian Horner heeft geen idee wat Perez ervan weerhield om ook zo'n inhaalrace te kunnen neerzetten.

Het team van Red Bull Racing kende een dramatische kwalificatie in São Paulo. Max Verstappen en Sergio Perez hadden pech met de rode vlag, waardoor ze de race vanaf P12 en P17 moesten aanvangen. Voor de Nederlander maakte dat uiteindelijk niks uit, want hij won de race op de Autódromo José Carlos Pace vanuit het achterveld met overmacht en finishte na een geweldige inhaalrace zelfs meer dan negentien seconden voor nummer twee Esteban Ocon.

Voor zijn teamgenoot Sergio Perez verliep de race echter een stuk moeizamer. De Mexicaan wist zichzelf niet naar voren te vechten. In de eerste ronde kende hij een ongelukkige spin, en daarna had hij veel moeite om door het verkeer te komen. De man uit Guadalajara kwam als elfde over de streep, met een achterstand van ruim vijftig seconden op zijn Nederlandse teamgenoot.

"Dat is natuurlijk frustrerend"

Als Red Bull-teambaas Christian Horner na de race gevraagd wordt of het enorme verschil tussen Verstappen en Perez te maken had met technische problemen aan de kant van de Mexicaan, antwoordde de Brit tegenover Motorsport.com: "Niet dat ik weet. Er was voor mij niets [wat daarop wees, red.] tijdens de race."

Horner weet wel dat Red Bull door de prestaties van Perez een enorme kans is misgelopen om de achterstand op McLaren en Ferrari in het constructeurskampioenschap te verkleinen. "Het was een moeilijke race voor Checo", vertelde de Britse teambaas. "Doordat hij aan het begin van de race spint, valt hij ver terug. Het was een kans voor ons om de achterstand bij de constructeurs op Ferrari en McLaren te verkleinen en helaas hebben we daar niet van kunnen profiteren. Dat is natuurlijk frustrerend, maar we gaan er even naar kijken en hopelijk komen we dan in Vegas hard vechtend terug."

Rijderswissel?

De prestaties van Perez in Brazilië hebben ervoor gezorgd dat de toekomst van de Mexicaan misschien nog wel meer onder druk is komen te staan. Zeker gezien het feit dat beide VCARB-rijders, Liam Lawson en Yuki Tsunoda, wel in de punten wisten te finishen. Heeft Red Bull nu het punt bereikt waarop een rijderswissel noodzakelijk is? "Alles in het leven is subjectief", stelt Horner. "Je moet naar de feiten kijken. We werken hard met Checo. Hij heeft dit weekend een chassiswissel gehad. Ik vond dat hij een goede sprintrace reed, maar de Grand Prix was niet zijn dag."