"Chandhok zag Verstappen concurrentie vernederen"

Max Verstappen was afgelopen weekend oppermachtig op het circuit van Interlagos in Brazilië. Hij startte de race als zeventiende en hij kwam met een grote voorsprong als winnaar over de streep. Karun Chandhok is onder de indruk en stelt dat Verstappen de concurrentie wilde vernederen.

Verstappen kende een bizarre zondag op het circuit van Interlagos in Sao Paulo. In de kwalificatie viel hij in Q2 af na een veelbesproken rode vlag. Verstappen noteerde de twaalfde tijd, maar door een motorstraf moest hij als zeventiende beginnen. Hij reed vervolgens een sterke inhaalrace, maakte een goede keuze door geen pitstop te maken onder de Virtual Safety Car, greep de leiding en hij reed vervolgens met speels gemak weg bij zijn concurrenten.

Veel mensen waren onder de indruk van de prestaties van Verstappen. Ook Karun Chandhok wist niet wat hij zag. Tijdens de race was hij co-commentator bij Sky Sports, en hij genoot van de acties van de Nederlander. In de podcast van Sky Sports F1 spreekt Chandhok zich uit: "Ik had echt het gevoel dat hij een statement wilde maken. Toen hij eenmaal vooraan reed, hield hij niet in. Het deed me enorm denken aan Ayrton Senna in Donington 1993, of de zege van Michael Schumacher in Spanje in 1996, of Lewis Hamilton op Silverstone in 2008. Zij wilden ook niet alleen winnen, maar echt een punt maken, en de concurrentie compleet vernederen."