Verstappen wil domineren: "Vorig jaar was beter"

Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Braziliaanse Grand Prix op oppermachtige wijze op zijn naam. Het was zijn eerste overwinning in maanden, en de vreugde was groot. Toch geeft Verstappen aan dat hij liever wil domineren, hij haalde meer voldoening uit 2023.

Verstappen kan in Las Vegas zijn vierde wereldtitel op rij veiligstellen. De Nederlander begon dit jaar sterk aan het seizoen, maar al snel werd Red Bull bijgehaald door de concurrentie. Verstappen moest het gevecht aangaan, terwijl hij vorig jaar nergens voor hoefde te vechten. In 2023 kende hij een enorm dominant seizoen waarin hij bijna alle races won en met overmacht wereldkampioen werd.

Achterhoofd

Verstappen is nu dicht bij zijn vierde wereldtitel. Hij moest er hard voor werken, maar het lijkt hem te gaan lukken. In gesprek met de internationale media krijgt hij de vraag of deze gevechten hem meer voldoening geven dan een redelijk makkelijk seizoen als in 2023: "Nee, vorig jaar was beter." Hij vindt ook niet dat hij dit jaar meer moest geven dan vorig jaar: "Ik vraag altijd alles van mezelf. Ik weet in mijn achterhoofd dat als het even niet gaat, dat je je daar altijd op voorbereid hebt. Het is niet leuker omdat we minder competitief zijn, niet door wat er met de media speelt, dat boeit me allemaal niks."

Uitdaging

Verstappen moest dit jaar vol de uitdaging aangaan voor de successen. De Red Bull-coureur wil niet stellen dat de uitdaging om wereldkampioen te worden dit jaar groter is dan vorig jaar: "Mijn uitdaging voor vorig jaar was om alles te winnen. Je focust je dan op andere dingen. Vorig jaar wilde je alles winnen, nu probeer je een keer te winnen. Je probeert gewoon altijd de lat te leggen, waar je denkt dat het realistisch is."