Jos Verstappen super trots: "Max heeft laten zien wie de allerbeste is"

Max Verstappen maakte afgelopen weekend veel indruk met zijn inhaalrace in Brazilië. In de stortregen was hij een klasse apart en schreef hij de race op zijn naam. Verstappens vader Jos is apetrots, en hij stelt dat de hele wereld nu heeft kunnen zien wie de allerbeste is.

Verstappen was zeer getergd na zijn mislukte kwalificatie. Op zondagochtend kwam hij niet door Q2 heen nadat de wedstrijdleiding koos voor een late rode vlag. Verstappen noteerde de twaalfde tijd en door zijn motorstraf moest hij de race als zeventiende starten. Dit hield hem echter niet tegen, en hij toonde zijn klasse. In de regen kwam hij als beste bovendrijven en kwam hij met een grote voorsprong als winnaar over de streep.

Zijn vader Jos Verstappen is enorm trots op het resultaat van zijn zoon. De voormalig Formule 1-coureur slaat in gesprek met de Duitse tak van Sky Sports terug naar de criticasters: "Hij liet zien wie de beste is. En ik denk ook dat hij erg gemotiveerd was, zeker naar de negatieve journalisten uit Engeland en de negatieve coureurs." Hij zag dat zijn zoon gemotiveerder was dan ooit: "Absoluut. Anderen denken dat ze hem dan uit zijn goede humeur halen, maar hij wordt er alleen maar beter van. We weten dat al heel lang van Max, maar ik ben heel trots. De hele wereld heeft kunnen zien wie de allerbeste is."