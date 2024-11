Verstappen trekt vergelijking met 2016: "Dit is absoluut de beste"

Max Verstappen reed afgelopen weekend in Brazilië een ijzersterke race. In de regen op het circuit van Interlagos reed hij iedereen naar huis. Het was een magische rit, en de vergelijking met zijn race in 2016 werd al snel getrokken. Verstappen vond zijn race dit weekend beter dan in 2016.

Verstappen reed afgelopen weekend een ijzersterke inhaalrace. Terwijl veel van zijn collega's worstelden met de regen, voelde Verstappen zich als een vis in het water. Hij haalde zijn concurrenten in en sloeg vervolgens een enorm gat. De gedachten gingen terug naar 2016, toen Verstappen op hetzelfde circuit een soortgelijke inhaalrace reed. Toen leverde hem dat een onverwachte derde plaats op.

Top tien

In Brazilië zijn ze dat kunststukje nog lang niet vergeten. Tijdens de persconferentie afgelopen weekend kreeg Verstappen de vraag of deze twee races tot zijn beste wedstrijden behoren: "Ik bedoel, deze twee races staan zeker in mijn top tien. Maar deze is zeker crucialer dan die van vroeger. Daar had ik niets te verliezen. Ik was toen niet in een gevecht voor het kampioenschap, en toen kwam ik terug vanuit het achterveld na een strategische fout. Nu stond er veel meer op het spel. Ik moest dus gecontroleerder zijn, ik moest me meer bewust zijn van het kampioenschap. Dus voor mij is dit absoluut de beste."

Regen

De grote overeenkomst tussen beide races is de regen. Verstappen lijkt een stuk beter te zijn als de baan verandert in een soort rivier. Gevraagd wat hem zo goed maakt in de regen, reageert Verstappen twijfelend: "Over de regen, ik weet het niet. Ik zei net ook tegen Esteban, het is net als vroeger met het karten. De jongens die toen goed waren in de regen, zijn vandaag de dag ook goed in de Formule 1. Ik racete ook met ze in het karten en ze waren ook goed in de regen, weet je, dus het is zeker iets dat je oppikt als je jonger bent. Je gaat eropuit, je oefent, je voelt je meer op je gemak en je stemt je vaardigheden zeker af om beter te worden. Ik denk dat je dat meeneemt en natuurlijk verander je en word je nog beter. Je gebruikt dat in je voordeel."