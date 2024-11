Hill complimenteert Verstappen: "Nu kan hij weer rustig ademen"

Max Verstappen ontving in de afgelopen weken veel kritiek. Vooral Britse analisten waren kritisch op Verstappens acties in de duels met Lando Norris. In Brazilië reed Verstappen echter een ijzersterke race, en ook Damon Hill deelt nu complimenten uit aan de Nederlander.

Enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill was in de afgelopen weken kritisch op Verstappen. De Britse analist was niet te spreken over Verstappens gedrag in de duels met Lando Norris. Verstappen reageerde fel op de mediadag, maar dat vond Hill niet zo leuk. Het was een soort moddergooien, en uiteindelijk lachte Verstappen als laatst. Hij reed een magische inhaalrace op het kletsnatte circuit van Interlagos.

Makkelijk

Verstappens zegetocht werd na afloop bewierookt door veel mensen. Ook Hill had genoten van de prestaties van Verstappen, zo stelt hij in zijn analyse voor Sky Sports: "De afgelopen jaren zijn zo makkelijk voor hem geweest. Met makkelijk bedoel ik natuurlijk dat het geen moeite kost, maar hij heeft het makkelijk laten lijken. Hij heeft dit jaar voor het eerst ook weer concurrentie en daardoor raakte hij zijn momentum kwijt."

Rustig ademen

Hill zag dat Red Bull een aantal hele zware maanden achter de rug heeft. Verstappen moest lang wachten op een zege, en Hill gaat verder met zijn verhaal: "Maar als je naar zijn performances kijkt... Zijn laatste overwinning was tien races terug, dus het was echt een onsuccesvolle periode voor het team. Daarom snap ik wel dat ze zo blij zijn, want met deze prestatie brengen ze de situatie tot een halt. Hiermee stoppen ze McLaren en Norris, die nu niet dichter bij die titel kunnen komen. Ik denk echt dat Max nu weer rustig kan ademen."